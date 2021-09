Castello Cantelmo, Abruzzo da brividi: la leggenda del fantasma della dama bianca

In Abruzzo sulle pendici del monte Morrone, potreste fare un incontro da brividi. Qui si trova il Castello Cantelmo dove la leggenda vuole si trovi il fantasma della 'dama bianca'. Si tratta del fantasma della Duchessa Diana Gaetani D'Aragona, moglie di Giuseppe II Cantelmo, Duca di Popoli, e amante del Cavaliere Carlo Monaldeschi. Ogni giorno dopo il tramonto, il suo fantasma si aggira per i resti del castello alla ricerca di una giovane innamorata cui poter raccontare la sua storia. Foto: Shutterstock, kikapress Music: «Cute» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 18:45

