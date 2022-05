Estate 2022: torna "Itinerario Giovani": alla scoperta del territorio negli Ostelli del Lazio

Per l’estate 2022 torna Itinerario Giovani, il viaggio negli Ostelli riqualificati della Regione Lazio per scoprire il territorio in tutte le sue meraviglie. Tra mari e monti, sapori, cultura e biodiversità sarà possibile esplorare borghi nascosti e natura incontaminata, in uno splendido percorso dai mille volti. Photo Credits: GenerAzioniGiovani.it via HF4 ; Music: "Buddy" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- LAZIO YOUth CARD, la carta giovani della Regione Lazio: i vantaggi

Viaggi all'estero e crociere con i 350mila euro "dirottati" dalla dipendente di un'azienda di tartufi sul conto del marito: Coppia ternana a processo

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA