Dove portare i bambini sulla neve vicino Roma?

Le temperature sono calate notevolmente e all'improvviso, il Natale si avvicina e qualcuno non vede l'ora di fare una gita fuori porta. Molte famiglie romane vorrebbero portare i propri bambini sulla neve, senza doversi spostare di tanti km per raggiungerla. A tal proposito, ci sono molte località vicino Roma dove poter sciare, giocare e trascorrere qualche giorno in compagnia dei fiocchi bianchi. Monte Terminillo, Monte Livata nel Lazio, poi ancora Campo Imperatore, Campo Felice e Ovindoli in Abruzzo. Ogni località si adatta alle esigenze dei turisti che ogni anno non perdono occasione di fare visita al paesaggio innevato e ricco di rifugi dove poter gustare piatti tipici e locali. Da metà dicembre fino a marzo, gli impianti sciistici sono aperti e in internet è possibile trovare tutte le informazioni necessarie. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Dicembre 2022, 12:36

