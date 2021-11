Abruzzo, il borgo medievale dove puoi incontrare i cervi a spasso

Accade sempre più spesso che animali della foresta si affaccino nei borghi abitati. In Abruzzo c'è un borgo in cui è frequente vedere cervi. A Civitella Alfedena, gli abitanti hanno fatto l'incontro di un insolito visitatore che è stato ripreso mentre si aggirava per le strade del paese. Un bellissimo e maestoso cervo. Crediti foto@Kikapress, @Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Novembre 2021, 11:16

