Ecco 10 parchi e giardini in Italia da (ri)scoprire in primavera

di Francesca Spano'

Chi ama la natura in trionfo, i colori accesi e la vegetazione che si risveglia dopo un lungo inverno, sa che adesso è il suo momento. La primavera porta sempre con sé la rinascita e un’esplosione di gradazioni cromatiche intense da osservare tra parchi e giardini. In Italia, fino a maggio, sono diverse le aree a tema dove rilassarsi, respirando a pieni polmoni e osservando fiori, alberi e cespugli. Ecco dove andare:

Giardino di Ninfa (Lazio)

L’omonima cittadina in epoca medievale si trovava sull’unica via di comunicazione che da Roma portava al sud e tra le sue acque, fu costruito un tempio che doveva celebrare le Ninfe, divinità dei boschi e delle acque. Quando alla fine del Duecento, Papa Bonifacio VIII, acquistò la zona per suo nipote Pietro, iniziò il restauro dei principali edifici di Ninfa e, mentre veniva scavato il letto del fiume, prese vita l’odierno giardino all’inglese. Oggi si passeggia tra ciliegi e meli ornamentali in fiore, ma non mancano magnolie decidue, betulle, iris palustri, aceri giapponesi e diversi altri vegetali, per uno spettacolo unico.

Il Parco Giardino Sigurtà (Veneto)

Questo parco naturalistico è vasto 60 ettari e si trova a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Al suo interno sono molte le attrazioni presenti, a cominciare dai tulipani che rappresentano la fioritura più importante in Italia e più ricca del Sud Europa. Il vero simbolo, poi, è rappresentato dal viale delle rose che da maggio a settembre ne accoglie oltre 30mila, insieme a un labirinto, 18 specchi d’acqua, piante acquatiche e prati verdi.

I Giardini di Castel Trauttmansdorff (Trentino Alto Adige)

I Giardini di Sissi a Merano regalano il sogno di passeggiare tra 300mila fiori come tulipani, narcisi e giacinti. In passato piacevano molto anche all’imperatrice d’Austria, per questo i giardini di Castel Trauttmansdorff che rappresentavano il suo domicilio invernale, prendono anche il suo nome. Da metà Ottocento, l’area fu molto frequentata da chi cercava relax e benessere alle terme. Oggi, su 12 ettari, si trovano un anfiteatro naturale diviso tra paesaggi esotici e mediterranei, più di 80 ambienti botanici e piante provenienti da tutto il mondo, oltre allo splendido castello.

Il castello di Pralormo (Piemonte)

Si trova a 30 km da Torino e intorno a una dimora del XVI secolo, si trova un romantico parco all’inglese, dove fioriscono oltre 75mila tulipani e narcisi.

Villa Medicea di Castello (Toscana)

Chiamata anche Villa Reale, si trova sulle colline di Firenze e, sin dal Quattrocento, è stata legata alla famiglia dei Medici. Il suo nome è connesso alla cisterna "castellum" dell'antico acquedotto romano, che qui si trovava e fu la preferita di Cosimo I, ma in generale è stata la culla di tanti personaggi importanti. Non ultimo Botticelli che si lasciò ispirare per dipingere la Nascita di Venere e La Primavera. Oggi è Patrimonio dell’Unesco, ma se la villa è aperta di rado, è invece visitabile il giardino considerato il prototipo del cinquecentesco giardino all’italiana.

Isole Borromee (Piemonte)

Le Isole Borromee, sul Lago Maggiore, sono di proprietà dell’omonima famiglia e sono ricche di giardini terrazzate, fontane e statue in stile barocco. Sull’isola Madre sorgono i giardini botanici più antichi d’Italia, divisi tra piante subtropicali e volatili esotici, ma anche viali colorati e pergole traboccanti di glicini.

Il giardino della Kolymbethra (Sicilia)

Questo gioiello archeologico e naturalistico si trova ad Agrigento, nel cuore della Valle dei Templi. Al suo interno, oltre a colori, sapori e profumi di Sicilia, si respira la storia. Attraverso aranci, limoni, ulivi, mandorli, mirti, palme nane, pistacchi, melograni, fichidindia viene narrato un passato lungo 2500 anni, partendo dalle origini della Kolymbethra che risalgono al V secolo a.C. quando Terone, tiranno di Akragas, fece costruire il cosiddetto acquedotto Feace (dal nome dell'architetto che lo progettò), che consiste in un vasto sistema di ipogei che captavano l'acqua delle falde sotterranee per convogliarla nell’area.

Villa Pisani Bolognesi Scalabrin (Veneto)

La Villa del Doge Pisani sorge a sud di Padova, a Vescovana, e fu realizzata sui resti di una rocca di guardia degli Estensi. Il suo giardino all’italiana e il parco sono un trionfo di alberi secolari, siepi e sculture.

Il Giardino Pantesco Donnafugata (Sicilia)

A Pantelleria sorge questo giardino circondato da muretti a secco in pietra lavica e dammusi. Donato al FAI dall’azienda vinicola Donnafugata, vanta un’area verde che risale al 3.000 a.C e ha un’unica stretta apertura per accedervi. All’interno ecco una sola pianta di arancio “Portogallo” secolare che occupa tutto lo spazio e vive grazie a un antico e geniale sistema agronomico.

Villa Durazzo Pallavicini (Liguria)

Costruito tra il 1840 e il 1846, fu voluto dal marchese Alessandro Pallavicini e riprende il giardino storico italiano ed europeo. Nel 2017 è stato premiato come giardino più bello d’Italia e si sviluppa su 8 ettari di collina, strutturato come un racconto teatrale a sfumature esoterico-massoniche che rendono la visita un’esperienza particolare a livello storico, culturale, paesaggistico ma anche filosofico tra boschi di camelie, pini marittimi e fiori acquatici.

