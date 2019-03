Congresso famiglie, Papa Francesco dal Marocco: «Bene sostanza, metodo sbagliato»

arriva nell'aereo papale in volo verso il Marocco e Papa Francesco prende le distanze. Anche stavolta, come ama fare per in ogni viaggio internazionale, il pontefice è passato a salutare i giornalisti e a intrattenersi brevemente con loro, concedendosi una battuta, un sorriso, strette di mano, foto e rispondendo a qualche domanda.Cosa ne pensa della kermesse sulla famiglia che la Lega e una ventina di sigle ultra cattoliche hanno organizzato nella capitale veneta? Alla giornalista che gli fa la domanda il Papa sorride. «Pensavo di leggere qualche suo commento a tal riguardo sul giornale» ha scherzato. Poi più serio aggiunge: «A dire il vero non è che lo stia seguendo tanto. Ho letto la posizione della Cei e quello che un po' di tempo fa ha affermato il segretario di Stato. Parole che ho trovato equilibrate e giuste».Non vuole aggiungere di più ma questa risposta è sufficiente a fare capire che anche il Papa si vuole smarcare dal Convegno sulla Famiglia, prendendo le distanze, esattamente come aveva fatto il cardinale Parolin la scorsa settimana.Anche lui rispondeva ad una domanda a bruciapelo mentre si trovava ad un convegno sul Bambin Gesù. «Siamo d'accordo nella sostanza, non molto sulle modalità» come a marcare differenze con gli organizzatori che sui temi della famiglia e della vita hanno messo in piedi un evento capace di spaccare il mondo cattolico al punto che nessun vescovo ha dato la propria disponibilità per partecipare. Solo il vescovo di Verona, la città ospitante, ha parlato cercando di allargare lo sguardo al magistero sulla famiglia facendo affiorare il bisogno pastorale di non condannare le altre forme di unione. Quelle arcobaleno.