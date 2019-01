Domenica 20 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Città del Vaticano - Papa Francesco manifesta al mondo tutta la sua pena. Lo fa affacciandosi dalla finestra del Palazzo Apostolico per la recita dell'Angelus domenicale. Ai fedeli che sono radunati sulla piazza e a quelli che sono collegati in tv confida la sua profonda tristezza. «Oggi ho due dolori nel cuore: la Colombia e il Mediterraneo. Desidero assicurare la mia vicinanza al popolo colombiano, dopo il grave attacco terroristico di giovedì scorso alla scuola nazionale della polizia. Prego per le vitime e per i loro familiari e continuo a pregare per il cammino di pace in quel Paese». Il Papa fa una pausa, gli esce un sospiro e poi continua: «Penso anche alle 170 vittime del naufragio nel Mediterraneo cercavano futuro per la loro vita. Vittime forse di trafficanti di esseri umani. Preghiamo per loro e per coloro che hanno responsabilita’ per quello che e’ successo».