Villaggio dei fischi, qui il nome di ogni persona è una canzone

Leggende locali, folklore e tanti miti rendono unica al mondo Meghalaya, una delle migliori destinazioni da visitare in India. Kongthong, in particolare, merita una visita per immergersi nella sua interessante storia, fatta di credenze popolari e tradizioni speciali, come quella per cui le persone si chiamano tramite canzoni, melodie e fischi e non con il loro semplice nome. Kongthong è infatti meglio conosciuto come il villaggio dei fischi, anche se a un orecchio poco allenato, i suoni per chiamare i circa 700 abitanti sembrano tutti molto simili. Ecco il motivo (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 12:15

