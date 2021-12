I villaggi di Babbo Natale a due passi da Roma: Santa Claus in una mostra a spasso tra le epoche

Manca poco al Natale e, come da tradizione, a dicembre l'atmosfera si carica di una magia particolare. Si vuole sognare nonostante tutto e per catapultarsi in un ambiente natalizio il miglior modo è recarsi in uno dei tanti villaggi a tema. A due passi da Roma c'è la possibilità di vivere qualche ora spensierata e di rendere felici i bambini che desiderano incontrare Babbo Natale.

Il Castello di Babbo Natale a Lunghezza

Alle porte di Roma un mondo incantato prende vita con fate, elfi, personaggi simbolo del Natale e delle fiabe. E per la prima volta dal 20 novembre ha aperto anche una Pinacoteca con ritratti d'autore dedicati a Santa Claus a spasso nel tempo e tra le epoche. Santa Claus, infatti, è entrato nella storia dell’arte in occasione dell’apertura del Fantastico Castello di Babbo Natale. L'eroe che elargisce doni è stato immortalato a spasso per il mondo e nelle varie epoche: dall’incontro con gli antichi egizi a quello con gli ufo, mentre volava in sella alla sua slitta tra le stelle. In questa dimensione fatata, dove la fantasia prende il sopravvento, oltre al popolo degli elfi e a Babbo Natale, si incontrano anche i protagonisti delle fiabe, principi e principesse, i personaggi dei cartoon e quelli simbolici del Natale, come il pupazzo di neve, gli orsi, le renne e il perfido Grinch. L’accesso al parco è consentito solo con Green Pass o Test Molecolare / Antigenico rapido negativo al Virus.

Dove: Via Tenuta del Cavaliere, 230

Info: 06. 2262880

Date e orari: Ogni sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.00

Costi: Biglietto intero 16 euro (dai 12 ai 64 anni), ridotto 14 euro (dai 2 agli 11 anni, over 65 e disabili autosufficienti), Gratis dai o ai 2 anni non compiuti e disabili non autosufficienti invalidi al 100% con accompagnatore.

Villaggio di Natale a Cinecittà World



A Roma si annovera il villaggio di Natale di Cinecittà World. Nel parco divertimenti, infatti, è nato un luogo che si ispira alle festività natalizie. I visitatori potranno passeggiare e dare uno sguardo al classico mercatino di dolci e regali e alla casa e fabbrica di Babbo Natale. Ci sono anche il percorso delle luminarie e otto nuove attrazioni a tema. Tutti i giorni, inoltre, sulle note di Jingle Bells va in scena lo spettacolo sul Natale, mentre nella casa fabbrica di Babbo Natale i bambini possono spedire la letterina ed incontrarlo per esprimere direttamente i propri desideri. Al Cinecittà Wolrd c'è anche l'unico parco al coperto d'Italia con neve vera, dove trovare la pista di pattinaggio.

Dove: Via Irina Alberti zona Cinecittà

Costi: bambino 22 euro online, 24 in cassa, adulto 27 euro online e 29 in cassa

Regno di Babbo Natale a Vetralla



A Vetralla, vicino Viterbo, sorge Il Regno di Babbo Natale. Si tratta ormai di un appuntamento diventato irrinunciabile per gli appassionati del Natale e degli addobbi. Un luogo che ogni anno attira centinaia di persone e che è fatto apposta per i bambini e le loro famiglie. Qui si possono acquistare alberi di Natale, addobbi per tutti i gusti, presepi e idee regalo. Tra personaggi nati dalla fantasia si pattina, si mangiano prelibatezze e si incontra Babbo Natale.

Dove: strada statale Cassia chilometro 62,200

Date e orari: aperto tutti i giorni fono al 15 gennaio dalle ore 9.30 alle 19.30

Costi: ingresso gratuito, a pagamento la pista di pattinaggio (5 euro ogni mezz'ora) e tre giostre.

Christmas Village a Frascati

Il Christmas Village a Frascati si compone di un tradizionale mercatino natalizio con 43 casette in legno lungo la Passeggiata Belvedere illuminate e animate dalla musica. Sarà possibile assistere a eventi a tema, spettacoli gospel e giochi per bambini. C'è anche una ruota panoramica alta diciotto metri con vista su Roma.



Dove: centro di Frascati

Date e orari: Dal 26 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 10-20, venerdì sabato e domenica 10-00

Costi: ingresso gratuito

