Vibram Trail Mottarone, a maggio la sfida su un percorso da sogno

Nonostante il perdurare di questo momento difficile che tutti stiamo attraversando da tempo, l’A.s.d. “Motty Green Trail Team” ha deciso di mettersi in gioco e con l’aiuto di partnership importanti, private ed istituzionali, di organizzare il “Vibram Trail Mottarone”. Il fulcro della manifestazione è Stresa (Verbania), la perla del Lago Maggiore, punto di partenza per le Isole Borromee, meta delle più affascinanti escursioni della zona, con il Palazzo dei Congressi a far da centro operativo.

L’intento, unitamente al voler creare una manifestazione sportiva di caratura internazionale, è quello di far conoscere e apprezzare il bellissimo territorio, con i suoi molteplici sentieri ricchi di scorci panoramici, meta di appassionati sportivi sia nel periodo estivo che invernale. Si è pensato ad attuare tutte le misure necessarie per poter organizzare un evento che si svolga nella massima sicurezza per tutti e nel rispetto delle normative vigenti, sia nazionali che regionali.

«A tal fine - spiegano gli organizzatori - , in questo 2021 ci siamo concentrati unicamente su due percorsi: il Vibram Trail Mottarone e la Mottyno Run, sicuri però di riuscire a soddisfare le aspettative di tutti gli appassionati, compresi i più esigenti. Entrando nello specifico dei tracciati: il Vibram Trail Mottarone - 20 km 2100 d+ con partenza domenica 09 maggio alle ore 8.30/9 (partenza differita donne/uomini) presso il Palazzo dei Congressi di Stresa, si sviluppa prevalentemente su sentieri montani e gli atleti raggiungeranno la vetta del Monte Mottarone (1491 mt) dove è posizionato l’arrivo; il tempo limite stabilito in 7 ore lo rende accessibile a tutti. Il percorso del Vibram Trail Mottarone è gara qualificante per l’UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc) e valutato e certificato da ITRA (International Trail Running Association) ed assegna ai Finisher 1 punto. La Mottyno Run - 12 km 300 d+ con partenza sabato 08 maggio alle ore 14.00 presso il Palazzo dei Congressi di Stresa, raggiunge le caratteristiche frazioni fino al romanico Oratorio di San Paolo, per ritornare al comune lacustre ed affrontare l’ultimo pittoresco chilometro sul lungolago; il tempo limite è di 3 ore».

Da segnalare l’ingresso di Vibram, brand leader nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni, in qualità di Title Sponsor della gara per il 2021. L’azienda, già partner dell’evento da diversi anni, supporterà la manifestazione attraverso svariate attività. Si parte da “Audrey in Wonderland” una video serie di sette episodi prodotta insieme all’atleta francese Audrey Bassac del Trail Running Team Vibram, per promuovere in modo del tutto originale l’evento. In ciascuna clip Audrey guida lo spettatore alla scoperta delle meraviglie del Mottarone accompagnata dal “trasformista” Max, anima storica del territorio, e dalla mascotte “Motty”. Per visionare gli episodi della serie visitare il canale YouTube Vibram Trail Mottarone. Inoltre, dopo un anno di stop, ritorna il Vibram Sole Factor Mobile Lab con la prima tappa del 2021.

Il pubblico di appassionati avrà la possibilità di scoprire e testare in prima persona una delle ultime novità del brand - il Vibram Traction Lug - recandosi direttamente all’interno del truck nei giorni 8 e 9 maggio. Vibram Traction Lug è un nuovo design dei tasselli in cui la tridimensionalità è ottimizzata grazie alla presenza di scanalature e di inserti in gomma di piccole dimensioni disposti lungo le fasce laterali, in grado di amplificare le performance di trazione. Inoltre, diversi atleti del Trail Running Team Vibram si troveranno ai nastri di partenza: la già citata Audrey Bassac e l’atleta russa “naturalizzata” italiana Yulia Baykova, che, oltre a prendere parte alla gara, organizzerà insieme a Vibram una lezione di Nordic Walking per tutti i curiosi che desiderano avvicinarsi alla disciplina. Per la categoria maschile, tenteranno di conquistare la vittoria gli italiani Marco Zanchi e Roberto Delorenzi.

Le iscrizioni sono state aperte l'1 marzo e verranno chiuse mercoledì 5 maggio o al raggiungimento di 800 atleti per il Vibram Trail Mottarone e di 500 atleti per la Mottyno Run e dovranno essere effettuate online, un link dedicato è presente sul sito internet www.trailmottarone.com, così come le modalità ed il regolamento della manifestazione. Ulteriori informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sul sito internet e sui canali social del VTM.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 14:54

