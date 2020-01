Correre di notte tra le calli veneziane: torna l'emozione del Venice Night Trail

Ilper esaurimento dei 4.000 pettorali assegnati. Chiuse quindi le iscrizioni al city trail notturno in programma a Venezia nella serata di sabato 4 aprile e organizzato da Venicemarathon. Una chiusura anticipata in tempi record, considerato il fatto che rispetto allo scorso anno gli organizzatori hanno aumentato di 500 posti il limite massimo di adesioni, portandolo da 3.500 a 4.000.Saranno 16 i chilometri da coprire e 51 i ponti da affrontare per vivere la straordinaria esperienza di correre di notte in una città unica al mondo, avvolti nel silenzio e accompagnati dalla dolce melodia dell’acqua.i particolarmente suggestivi ed affascinanti. La gara, che partirà all’incirca alle ore 21, si addentrerà nelle zone più tipiche di Venezia con suggestivi e spettacolari passaggi sul ponte di Calatrava, in Piazza San Marco, sul ponte dell’Accademia e lungo Punta della Dogana. Partenza e arrivo della manifestazione saranno come sempre allestiti nel Sestiere di Dorsoduro, ospiti dell’area portuale di San Basilio grazie alla collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e VTP. “I festeggiamenti per la quinta edizione del CMP Venice Night Trail iniziano nel modo migliore.e siamo davvero molto soddisfatti di questo grande successo. – commenta così il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva. Si rallegra per l’ottimo risultato centrato anche il brand di abbigliamento sportivo CMP, del gruppo F.lli Campagnolo, title & technical sponsor dell’evento e che anche quest’anno impreziosirà il pacco gara con un capo tecnico di altissima qualità. CMP, il brand sportivo del gruppo F.lli Campagnolo, conferma anche quest’anno la propria presenza in qualità di title & technical sponsor.Il, sensibilizzando i concorrenti ad adottare comportamenti responsabili e rispettosi dell'ambiente, del paesaggio, delle bellezze artistiche e dell’identità di Venezia e dei suoi abitanti. Per maggiori informazioni: www.venicenighttrail.it