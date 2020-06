Via alla Veepee Sporty Week: dal 17 al 24 giugno sette giorni di festa che celebrano lo sport

Prende il via per un’intera settimana la Veepee Sporty Week: dal 17 al 24 giugno sette giorni di festa che celebrano lo sport, con eventi virtuali, ospiti influencer e sorprese speciali per tutti i soci Veepee. Un evento unico nel suo genere, che fa parte della strategia di fidelizzazione di Veepee, e-commerce leader nell’ambito delle flash-sales, degli oltre 12 milioni di soci italiani, con l’obiettivo di portare loro una scintilla di felicità, soprattutto in un periodo così importante di ripresa. Una formula unica quella di Veepee: entertainment shopping, dove acquisto fa rima con intrattenimento e divertimento, e che si pone sempre come obiettivo primario quello di portare un pizzico di “WOW” nel “now” di tutti i suoi utenti, andando incontro ai loro bisogni e desideri.



Per una settimana intera, da mercoledì 17 a mercoledì 24 giugno, tutti gli utenti che acquisteranno dalla sezione Sporty Week dedicata su Privalia – parte di Veepee – potranno accedere non solo ai migliori brand sportswear, ma riceveranno anche un’esclusiva sorpresa: uno zainetto personalizzato Veepee e L’Oréal Paris con tanti sample per la cura del viso e dei capelli. La Veepee Sporty Week sarà comunicata attraverso il sito di Privalia, che si animerà con un vertical dedicato, banner e grafiche con copy a tema che partono dal concept “vivi un’estate di sport”, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio di benessere, positività ed energia a tutti i soci in questo momento di ripartenza.



EVENTI VIRTUALI



La comunicazione viene parallelamente portata avanti anche sui social del brand, nello specifico sugli account Instagram (Veepee Italia e Privalia Italia), trasformando per una settimana i profili in un broadcast di eventi virtuali dedicati al benessere e all’attività fisica, con una serie di appuntamenti tra allenamenti soft insieme a fitness session, alternate a momenti di benessere dedicati alla cura della persona coinvolgendo un pool di influencer quali Sonia Grispo, Nunzia Cillo, Giulia Gaudino, Francesca Cinà, Giulia Arena e Irene Colzi, per potersi preparare all’estate con grande energia e positività. Ospiti d’onore: Francesca Ferragni e Chiara Maci per fitness session e aperitivo all’insegna del pink!



#PINKCHALLENGE E SOCIAL PINK RUN



Altra iniziativa portata avanti sui social è la #PinkChallenge che verrà lanciata mercoledì 24 giugno, con l’obiettivo di creare aggregazione e senso di appartenenza correndo virtualmente insieme la Social Pink Run: al parco, in strada, sul posto, sul tapis roulant, in casa o sul terrazzo. I partecipanti potranno poi condividere, con un template ad hoc, i risultati della performance e una video story che verrà montata in un video unico e pubblicato sui profili social Veepee (Veepee Italia e Privalia Italia) al termine della Sporty Week.



LA MUSICA ACCOMPAGNA L’ALLENAMENTO

La musica è la compagna perfetta per ogni allenamento, ti permette di mantenere il ritmo e ti dà la giusta carica. Ad accompagnare la Veepee Sporty Week per tutta la settimana c’è Radio Number 1, che andrà on air con una campagna di citazioni, interviste e copertura editoriale, affiancata da una comunicazione attraverso il sito online e le pagine social della radio. “Un connubio perfetto fatto di sport, bellezza e shopping esclusivo. Una settimana ricca di sorprese per tutti i nostri soci, eventi virtuali ma non solo per ringraziarli ancora una volta della fiducia che ogni giorno ci dimostrano”, afferma Andrea Da Venezia, Head of Marketing & Communication Veepee Italia. “Stiamo portando avanti una strategia di comunicazione diversificata e multicanale: radio, social e on line con l’obiettivo di coinvolgerli ancora di più, creando un senso di appartenenza e andando incontro ai loro desideri e bisogni”. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 17:34

