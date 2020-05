Veepee lancia la pink challenge: Giulia Gaudino sfida Nunzia Cillo all'ultimo pancake

, sito leader nell’ambito delle flash-sales, lancia una grande sfida agli oltre 12 milioni di soci italiani, coinvolgendo la community del canale Instagram in un’avvincente competizione all’ultimo pancake. Dinamica veloce, un elemento segreto e la cucina come terreno di gioco:amante della moda e del travel, sono coinvolte nella Veepee #PinkChallenge, la competizione più dolce, la cooking session dove mettersi alla prova per cucinare pink pancake molto speciali. E chi trionfa verrà decretato direttamente dalla community Veepee, che voterà la propria ricetta preferita direttamente sul canale"Proseguiamo nel regalare ai nostri utenti e alla nostra community momenti WOW, perché l'entertainment fa parte di Veepee e di quello che vogliamo offrire nel quotidiano di chi ci segue. Abbiamo coinvolto due influencer che rappresentano al meglio il lifestyle all'immagine del nostro Brand, per un momento di divertimento e di condivisione, dove il Pink non può mai mancare" afferma Andrea Da Venezia, Head Of Marketing & Communication Veepee Italia. L’appuntamento è alle ore 17 di mercoledì 13 per assistere al lancio della sfida, che terminerà giovedì 14 con l’annuncio del vincitore e del super elemento segreto, per provare a casa la ricetta tutta pink.