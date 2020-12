Veepee, come sarà il Natale 2020 tra novità e tradizioni

La certezza dell’arrivo del Natale è quando ogni anno Mariah Carey sfodera sui social la canzone natalizia che ha avuto più successo nella storia della musica: All I Want for Christmas Is You. Da quel momento sappiamo tutti che dicembre si sta avvicinando. Veepee, e-commerce sito leader nell’ambito delle flash-sales, ha chiesto ai suoi oltre 12 milioni di soci italiani come vivranno questo Natale e come sta cambiando il periodo più magico dell’anno. Anche se il ruolo che la tecnologia continua ad avere nelle nostre vite è di primo piano, resta molto vivo il bisogno di mantenere le tradizioni e le consuetudini che fanno del Natale la festa più magica e importante dell’anno.

GLI AUGURI? TI MANDO UN VOCALE Qualcosa sta cambiando, a partire dal classico “…auguri anche a te e famiglia”, che sarà quasi esclusivamente virtuale. Il 66% degli intervistati dichiara che farà gli auguri tramite chat che sia un semplice messaggio, un vocale o una GIF, mentre il 50% utilizzerà le video chiamate per sentirsi più vicino ad amici e parenti. Resiste il 13% con i tradizionali biglietti di auguri cartacei, che scaldano ancora il cuore, lasciando spazio alla creatività nella loro realizzazione di grandi e piccoli.

LE TRADIZIONI CHE NON CAMBIANO Gli italiani amano le tradizioni e l’eleganza tipica delle feste e, se la tecnologia sta cambiando il nostro modo di vivere, non intacca le nostre scelte in fatto di abiti. I Christmas lover (36%) rimangono fedeli alla tradizione del maglione natalizio, celebrata da cinema e moda, oramai diventato il must have da indossare con fierezza per tutta la famiglia. Mentre il 40% ha dichiarato che sfoggerà un look assolutamente chic - perché anche se a tavola saremo in pochi, anche l’occhio vuole la sua parte – il 23% si è abituato in questi mesi a stare comodo in casa, e non ci rinuncia neanche a Natale, dando la priorità a capi d’abbigliamento caldi e pratici come pigiama o tuta. Ma le nostre tradizioni più forti, da Nord a Sud, si vedono e si vivono a tavola: nell’eterna battaglia per aggiudicarsi la corona di dolce delle feste, quest’anno il primo posto è occupato a pari merito: il 33% va al panettone – il miglior dolce artigianale a lievitazione naturale – e la stessa percentuale non rinuncia al pandoro (33%). I più golosi (34%), nel dubbio, non rinunciano e nessuno dei due. Perché “two is meglio che one!” Ora più che mai, restano al centro le tradizioni benaugurali per guardare al nuovo anno con un sorriso e con tanta speranza: il 50% dichiara infatti che metterà in tavola al cenone di Capodanno uva e lenticchie, con l’augurio che attirino buona sorte e buona salute!

CARO BABBO NATALE, QUEST’ANNO VORREI… Attesi da grandi e piccini, che li fanno e li ricevono, i regali quest’anno sono stati organizzati con precisione ed anticipo. L’arma vincente? Un sapiente mix di web e negozi fisici. Il 53% degli italiani ha infatti affermato che quest’anno li comprerà on line, approfittando soprattutto delle promozioni speciali, ma anche in negozio, approfittando dei momenti di pausa in smart working e principalmente durante la settimana. Niente corse all’ultimo momento, abbiamo già iniziato a pensarci, dedicandoci un budget uguale a quello dell’anno precedente (49%). E un regalo, per essere apprezzato, deve arrivare dal cuore. Quest’anno il 62% punterà su abbigliamento e accessori, seguiti da prodotti Food&Beverage per creare poi dei cesti natalizi hand-made (19%) e beauty (13%). Ma il 2020 è anche l’anno in cui si pensa a se stessi: il 52% degli intervistati ha dichiarato di volersi fare un self-gift, un piccolo auto-regalo da comprare online, lasciandosi ispirare dalla vasta offerta, per coccolarsi e dedicarsi un momento speciale. C’è anche chi preferisce dedicarsi solo agli affetti più vicini, che siano parenti (74%), amici (49%) o la dolce metà (67%), per far nascere un sorriso e rendere ancora più magico il prezioso tempo trascorso insieme. 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1……

BUON ANNO! Ci lasciamo alle spalle un anno particolare, e anche se non saremo seduti alla stessa tavola di amici e parenti, è importanti sentirli vicini e condividere con loro i momenti speciali. Una condivisione diversa dal solito, perché il 30% dichiara di organizzare un cenone virtuale per rispettare il social distancing. In videochiamata, con tanto di countdown finale alla mezzanotte tutti insieme. Perché grazie alla tecnologia forse saremo tutti lontani, ma sempre connessi. E i buoni propositi per l’anno nuovo? Nella to-do list degli Italiani al primo posto c’è quello di organizzare un bel viaggio (39%), in Italia ma anche all’estero on the road, visitando città, oppure concedendosi un po’ di relax al mare o in montagna. C’è anche chi, invece, si è ripromesso di voler tornare alle cose semplici (26%), come le lunghe chiacchere tra amici, una buona cena, una lunga passeggiata nella natura e, sicuramente, passare più tempo con la propria famiglia (20%), per riassaporare i veri e semplici valori.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA