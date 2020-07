Veepee rilancia il canale Viaggi alla scoperta dell'Italia

Da un’indagine condotta dal Gruppo Veepee sull’attitudine alle vacanze dei suoi soci, il 51% sta pianificando infatti di prenotare un viaggio a breve, che sia della durata di una settimana (40%), oppure di due (39%). Perché anche se il 2020 è un anno particolare e difficile, la voglia di staccare e di rilassarsi continua. Gli italiani confermano di preferire come accomodation hotel e case in affitto (56%), sentendo il bisogno di rilassarsi (72%) e prendersi una bella bella pausa rigenerante, per ripartire a settembre più carichi che mai.



Non meno importante però è la curiosità che spinge molti intervistati a prenotare una vacanza all’insegna del turismo e della scoperta di nuovi luoghi (50%). Che sia un momento da trascorre in coppia (39%) o in famiglia (42%), la vacanza è bella solo se è condivisa: la compagnia, più che mai in questo momento, è fondamentale riscoprire l’Italia e godersi il meritato relax.

La stagione più desiderata dell’anno è finalmente arrivata: le giornate si sono allungate, il sole splende e la voglia di vacanze non si è fermata. Ed è proprio in un momento come questo che, rilancia il suo canale Viaggi e soddisfa la voglia di viaggiare di tutti i suoi oltre 12 milioni di soci italiani. Dae un concorso da non perdere, che permette di vincere il viaggio dei sogni (regolamento completo su Veepee.it). L’effetto WOW garantito.La ricetta rimane invariata, una shopping experience unica con una vasta proposta di mete per: dai lunghi e rilassanti litorali in Emilia Romagna e Marche, alle calette più segrete in Liguria e Sicilia dove scattare le migliori foto. Dal verde immenso e il profumo di natura tra le Langhe e la Toscana, fino ai panorami mozzafiato che offre il Trentino. Un’estate per scoprire il nostro Bel Paese e tutte le sue meraviglie.