Vacanze in Salento, tornano i prezzi folli nei lidi: «Anche 350 euro al giorno». Per risparmiare serve l'abbonamento

di Redazione Web

Con l'estate torna la polemica sui prezzi degli ombrelloni nelle località di mare più ambite in Italia. Primo weekend di caldo vero, da passare (se possibile) in riva al mare. E dove se non nella bellissima Puglia? Ma se a giugno i prezzi sono ancora abbordabili, tra qualche settimana le spiagge economicamente "accessibili" saranno dimezzate.

Così il Salento, una volta meta preferita dalle famiglie, diventa meta per pochi, con Grecia o Albania di nuovo in voga per viaggi a prezzi più abbordabili. Il tariffario dei lidi salentini anche quest'anno evidenzia prezzi decisamente sopra alla media. Si "salva" chi ha un abbonamento stagionale, mentre chi è in cerca di un ombrellone ogni tanto è costretto a spendere una fortuna.

Caro vacanze, in Liguria prezzi choc: focaccia a 30 euro, hotel inaccessibili. «A Lerici 7mila euro a settimana»

I prezzi nei lidi della Puglia

A Torre Lapillo, vicino Porto Cesareo, si trovano i prezzi più alti.

A Porto Cesareo, che offre i suoi servizi base a prezzi più competitivi, i costi restano comunque elevati. Per affittare un ombrellone e due lettini in questa località servono 30 euro nel mese di giugno, 40 nel mese di luglio e ai 60 euro in alta stagione.

Scala al terzo posto Gallipoli dove in alta stagione, nei lidi più rinomati, si arriva a pagare 50 euro al giorno per il servizio base, eccezion fatta per gli stabilimenti annessi ai resort che comprendono anche il parcheggio custodito e il cui prezzo non varia tra bassa, media e alta stagione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA