Vacanze italiane, le bellezze della Tuscia tra storia e natura: idee per il weekend fuori Roma e per nozze in grande stile

Calabria coast to coast, dalle spiagge ai borghi medievali tanti itinerari da scoprire e wedding destination

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Luglio 2020, 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A un’ora daè possibile immergersi completamente nellaincontaminata ed entrare in contatto con culture remote. Lal’area che comprende l’alto Lazio - la provincia viterbese in particolare - e parte dell’e della, si estende laddove sorgeva l’antica Etruria e trasmette un’energia mistica a chi si si addentra nei suoi boschi o tra i suoi calanchi e sosta in riva ai suoi laghi. Qui, dove è possibile visitare necropoli etrusche e borghi “superstiti”, il tempo è sospeso.Il viaggio nellanell’epoca postcon il turismo in ripresa, è un’esperienza multisensoriale che coinvolge la vista, l’olfatto e il gusto. Nel corso diil format ideato dae realizzato con il patrocinio dell’e dei comuni di, questo angolo del centro Italia ha mostrato non soltanto le sue bellezze, i suoi colori e i suoi sapori, ma anche un altro aspetto dell’accoglienza. Il verde dei suoi paesaggi e la storia dei palazzi contribuiscono a fare della Tuscia una meta di tendenza per i matrimoni, unasempre più scelta da italiani e stranieri. Non c’è niente di più romantico o fiabesco che pronunciare il sì in un castello o in un giardino finemente curato. Ed è tra le strutture adibite a sale ricevimento che si può delineare unplasmato dalla storia e dalla natura.A Ronciglione, nelè possibile soggiornare, celebrare matrimoni e intraprendere un percorso di benessere tra bagni kneipp - che si servono del potere curativo dell’acqua - e tree therapy. Il palazzo in stile Liberty del 1929 è circondato da una tenuta di 40 ettari dove la parola d’ordine è la bioenergia. Tra gli alberi e le sorgenti del bosco sembra di essere catapultati in una fiaba. Un luogo fonte di ispirazione per artisti del calibro diche sono passati di qui. In uno dei cottage del Relais le erbe sono sapientemente trasformate in infusi e cosmetici.Attorno ai prodotti della terra e all’ospitalità ruota l’attività delnella centralissima Vetralla e alle pendici deldove antichi locali rurali sono stati riconvertiti in alloggi dotati di ogni comfort. Anche qui si respira la storia: ruderi di mura romane impreziosiscono la terrazza meditativa con affaccio sull’oliveto. La struttura offre, inoltre, ambienti per matrimoni personalizzati ed eventi dove poter assaggiare piatti gourmet e gustare il sapore genuino dei prodotti di agricoltura biologica. Nella fattoria didattica, infine, si svolgono attività all’aria aperta destinate a gruppi e scuole con particolare attenzione alle persone disabili.Spostandosi di pochi chilometri un mare di lavanda introduce nelleproprietà di fine Ottocento con vista sul. Gli interni sono composti da tre grandi sale collegate da un gioco d’archi di vera suggestione. In sede è possibile celebrare matrimoni con rito civile autentico.C’è ampia scelta per coppie di futuri sposi a caccia dello scenario ideale e per chi anela a una semplice tregua dalla routine. E nell’itinerario di aspiranti visitatori non può mancare ildove il giardino all’italiana - tra i più belli d’Europa - raggiunge la massima espressione. Quello che originariamente era una rocca di frati benedettini ha assunto le sembianze di un castello nella prima metà del 500 grazie agli Sforza Marescotti. Circa un secolo più tardi,figlia di Vicino - il creatore del- vi ha apportato dei cambiamenti e fatto costruire il giardino. Il nome Ruspoli è stato attribuito solo nel 1700. Il parterre evoca la forma e il significato rituale del labirinto ed è il trionfo della simmetria con le sue siepi di bosso. Uno spettacolo per gli occhi. Questa dimora storica è aperta a eventi privati e si può visitare tutti i giorni da aprile a dicembre.Un’altra tappa imperdibile èborgo caratteristico sulla via Francigena che tra le attrazioni turistiche conta unscavato nella collina tufacea fra il I secolo a.C. e il I d.C. Al suo interno si svolgevano gli spettacoli dei gladiatori, mentre la pianta di forma ellittica con tre ordini di gradinate consentiva di contenere oltre 9mila persone. Il colpo d’occhio è immediato e le tombe monumentali della necropoli rupestre ne accrescono l'aspetto monumentale. Una vista privilegiata sull’anfiteatro la si può godere dapalazzo d’epoca rinascimentale edificato dalla Famiglia Odescalchi. Anche qui c’è un giardino all’Italiana arricchito da siepi di alloro e di bosso. Un altro “gioiello” del Comune di Sutri è il, monumento dagli oltre duemila anni di storia e dalle molteplici vite decifrabili dalla stratificazione in evidenza. In origine tomba etrusca, è poi diventato tempio pagano per il dio Mitra e successivamente chiesa cristiana dedicata a San Michele Arcangelo e al culto della Madonna del Parto. Da segnalare anche ilcon mostre temporanee ideate dal sindacoIn quella in corso, dal titolole 250 opere esposte seguono come filo conduttore la vocazione verso la ricerca del bello. Il tutto in un arco temporale che va dal VI secolo a oggi.«La Tuscia - dichiaraa conclusione dell’Undiscovered Italy Tour - è una delle zone più suggestive d’Italia, dove l’alternarsi di borghi medievali, castelli perfettamente incastonati nel paesaggio, colline verdeggianti e testimonianze antiche creano un mosaico di colori e panorami unici ed emozionanti».Una prospettiva allettante per untra cultura, boschi, laghi e persino mare (nelle vicine. Senza dimenticarecome i vini dell'attiguacantina dalla gestione familiare nata alla fine degli anni ’30 lungo la costa della Maremma LazialeIlcon le annessea Castiglione in Teverina, è la sintesi perfetta di tutto quello che si può trovare nella Tuscia ed è una meta esclusiva che ha incantato anche divi hollywoodiani come. Gode di una vista panoramica sulla Valle dei Calanchi e susi estende su trentun ettari di vigneti che producono ben otto etichette biologiche e vanta un giardino adornato da sculture di arte contemporanea. La visita alle cantine, dei veri e propri salotti dalla luce soffusa e con un sottofondo musicale d’eccezione, coinvolge tutti i sensi, mentre le opere installate nel giardino si fondono con i cespugli per dare l’idea che niente sia a caso, che tutto sia in simbiosi.