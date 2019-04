"Unconventional": il party in stile Maria Antoniette è un successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna forte, emancipata, ribelle, che non si è mai lasciata incasellare dai rigidi protocolli di corte., personaggio controverso della storia che ha sempre diviso storici ed appassionati degli eccessi del rococò , diventa protagonista di, serata conclusiva della XII edizione di corsi della Wedding Planner Academy di Sanda Pandza, organizzata con Valentina Picca Bianchi di Whitericevimenti, e le Pubbliche Relazioni di Ezia Modafferi Baronio, che si è tenuta nella splendida cornice di Villa di Fiorano sull'Appia Antica domenica 31 marzo.LEGGI ANCHEIl party, ispirato al rococò e al famoso film di Sofia Coppola interpretato da Kirsten Dunst, ha un titolo emblematico, in quanto ha visto stravolti i canoni del tradizionale evento. Sebbene ci siano state diverse ambientazioni, con le scenografie floreali del floral designer Adriano Ceccotti, non vi era un percorso obbligato per gli ospiti: ognuno ha potuto vivere l'atmosfera che preferiva: dal corner con le pietanze dell'epoca, frutto di un accurato studio culinario, all'angolo casino, dall'angolo dei dolci rococò, fino al defilé della stilista Maria Laurenza, con i suoi abiti couture, romantici, le acconciature e il trucco en pendant con gli anni di Maria Antoniette.