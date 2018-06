Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Festival della Cultura del Vino “Tutti giù in cantina” di Velletri (Roma) prepara la sua quarta edizione con un’apertura di alto livello, per l’inaugurazione di venerdì 29 giugno alle ore 18 sono attesi infatti sia il Presidente della Regionesia l’Ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania a Roma Dr.e, a questo punto, sarà forse una delle prime uscite pubbliche del neo-eletto sindaco Orlando Pocci.Per tre giorni la storica sede CREA di via Cantina Sperimentale sarà il centro di una serie di eventi organizzati dall’istituto di ricerca del Mipaaf e dall’Associazione “Idee in fermento”, protagonista assoluto il vino nelle sue mille sfaccettature. Quest’anno il Paese straniero ospite sarà la Germania (nel 2017 fu la Grecia), al centro di una prestigiosa degustazione organizzata con la Verband Deutscher Prädikatsweingüter (associazione che raggruppa i migliori vini tedeschi) e guidata da Nicoletta Dicova.La manifestazione ruoterà ancora una volta sul grande Banco d’Assaggio, che quest’anno si apre ai vini del Mondo (oltre a quelli nazionali ovviamente) superando le 200 etichette in degustazione, ma sarà arricchita come sempre da reading enoletterari, installazioni artistiche, degustazioni guidate, laboratori sensoriali, musica dal vivo e un’area food ricca. La conclusione sarà dedicata alla beneficienza, con l’asta di bottiglie originali a favore di Lollo 10, associazione che sostiene le famiglie dei piccoli degenti dei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico “Gemelli” di Roma. Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie per le degustazioni guidate, sono attivi il sito www.ideeinfermento.it e la pagina Facebook “Tutti giù in cantina”.L’evento prenderà il via venerdì 29 giugno alle 18 con l’attivazione di Banchi di Assaggio Vini, Area Food, installazione “Vite a rendere” a cura dell’Associazione “Manacubba” ed estemporanea di pittura “Vinarelli”. Alle 21.30 degustazione diacronica “Dal vignarolo al sommelier”, con Simona Soprano e Maurizio Taglioni, finale in musica alle 22.30 con “World Wine Blues”, reading musicale con Enrico Lopez e Marco Caracci.Sabato 30 giugno apertura alle 18, primo evento alle 18.30 con “Per sempre maritati. L'Italia, la Germania, il vino nei diari e nei dipinti dei grand tourists” di e con il professor Marco Nocca. Alle 19.30 Degustatio Magistralis “Ars Magna. I grandi cru di Omina Romana”, focus e omaggio alle grandi potenzialità del territorio veliterno, alle 21.30 la grande Lina Bernardi sarà impegnata nella performance teatrale “Letture etiliche” per finire alle 22.15 con “Smoke on the wine”, laboratorio sensoriale sigari & vino tenuto da Paolo Faticanti.Domenica 1 luglio si partirà invece alle 11.00, alle 11.30 ci sarà la premiazione della prima edizione del Concorso “Dall’uva al Vino”, riservato agli alunni delle scuole primarie. Alle 12.30 Cucinare con il vino - Showcooking con lo chef Alessio Cianpanella (Ristorante “L’arte d’amare gli antichi sapori” di Velletri) in collaborazione con archfood e abbinamento vini a cura dei sommelier FISAR. Nel pomeriggio alle 17.00 l’incontro “Ridisegnare i paesaggi e culture del vino con la genetica e l’archeologia delle varietà viticole” tenuto da Stefano Dellungo. Alle 18 Henos Palmisano guiderà un evento-degustazione dal titolo “Il vino nell’antico Lazio, tra storia e mito” con alcuni vini del territorio, mentre alle 19.00 prenderà il via la Degustatio Magistralis “Nobili si nasce! Grande verticale di Nobile di Montepulciano Riserva” con l’azienda Carpineto. Ultimo evento programmato per le 20.30 sarà l’Asta di beneficenza per l’Associazione “Lollo 10”.Un impegno notevole per gli organizzatori, che sperano di ripetere il successo dello scorso anno, o meglio aumentarlo visto l’incremento degli sforzi fatti. “Tutti giù in cantina” ha ricevuto il Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, della Regione Lazio e del Comune di Velletri; garantiranno il loro supporto Fisar Delegazione Roma e Castelli Romani, Assoenologi Lazio-Umbria, Associazione Manacubba e “Casa di Goethe Museum”; main sponsor è la Banca Popolare del Lazio.