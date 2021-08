Trasformata da scoglio a giardino fiorito, l'Isola Bella del Lago Maggiore da visitare assolutamente

Se si chiama Isola Bella, un motivo ci sarà: in effetti la più grande delle isole Borromee, situate nel lago Maggiore, è talmente incantevole da meritarsi l’appellativo odierno anche se inizialmente era chiamata ‘Isola inferiore’. Nel 1630 il conte Carlo Borromeo II (la cui famiglia possiede ancora oggi il complesso di isole), la dedicò alla moglie trasformandola in Isola Isabella, che poi col tempo assunse il nome che conosciamo tutti. All’epoca l’isola, che misura 320 mt di lunghezza per 180 mt di larghezza, era uno scoglio abitato da pescatori, con un paio di chiese e qualche orto sparso. Il conte volle però trasformarla in un mirabile esempio di barocco realizzando Palazzo Borromeo e i suoi Giardini che definire meravigliosi è semplicemente un eufemismo. (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Agosto 2021, 08:15

