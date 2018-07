Tolfa jazz: puro spirito di New Orleans per tre giorni di musica, parate ed eventi gratuiti

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il2018 si apre venerdì 20 luglio alle 19.00 con la “Parata in Rosa” per la lotta ai tumori del seno che il Festival sostiene dal 2016 come partner di. Con musica, balli e colori si ricreerà l’atmosfera del Mardi Gras neworleansiano. Fino a domenica 22 luglio, per tre giorni consecutivi di festa gratuita e aperta a tutti, la città di Tolfa sarà invasa dallo “Spirit of New Orleans”.Questa IX edizione è dedicata ai trecento anni dalla fondazione di(1718-2018), con un programma ricco e vario cui fa da sfondo il borgo medievale con le sue case in pietra locale abbracciate al monte della Rocca, raccolte sotto i ruderi del Castello.Musicisti provenienti da tutto il mondo renderanno omaggio alle sonorità della città americana, dalle origini passando per la sua epoca d’oro, fino alla modernità: dal blues al dixieland, fino ad arrivare al funk e al soul. Tra gli ospiti internazionali(UK), la(New Orleans),(California) e J(New York).Novità di questa edizione:, spazio a misura di bambino che sabato 21 e domenica 22, dalle 17, ospiterà percorsi educativi e didattici, propedeutica musicale, fiabe jazz e canto corale. Il cuore del festival sarà la musica di New Orleans con i tanti concerti nell’Anfiteatro “P. Tagliani” all’interno della Villa Comunale – Parco Fondazione Cariciv.Venerdì 20 luglio alle 22 aprirà i concerti Dom Pipkin. Alle 23 l’unica esibizione in centro Italia della Soul Brass Band con il frontman e fondatore Derrick Freeman, tra i maggiori protagonisti dell’odierna scena musicale di New Orleans, Leon“Kid Chocolate” Brown (trombettista e vocalist vincitore del Grammy, è una leggenda di New Orleans), James Martin (sassofonista). Chiuderà la serata il Lulù Quartet.Sabato 21 luglio alle 22 il Marco Postacchini Octet riprende i fili della tradizione jazz confezionandoli in un abito dal taglio moderno, con sonorità latine e aperture pop; alle 23 Dom Pipkin torna con The Iko’s e il loro profondo suono funky.Domenica 22 alle 20 suoneranno gli Shamantic; alle 22, Chris Cain and Luca Giordano Band. Cain è un autentico bluesman di San Francisco, tra i migliori chitarristi al mondo, Giordano un talento italiano classe 1980 volato a Chicago all’età di 25 anni. Chiude il Tolfa Jazz 2018 Joyce Elaine Yuille accompagnata dagli Hammond Groovers (ore 23). Nella cantante di New York, che è stata corista di Gloria Gaynor e Donna Summer, convivono l’eredità della popular music africana americana e il linguaggio jazzistico. Con il suo gruppo presenterà un repertorio che spazia dal jazz al funk internazionale.Oltre a quella inaugurale, sabato 21 alle 18 si svolgerà l’immancabile “Disney Parade” dal tema “Cenerentola in New Orleans”, con i bambini accompagnati da una jazz band dal vivo; domenica 22 alle 19 spettacolare conclusione con la “Purple Parade” che invaderà il centro storico con Extra Dixie Jazz Band e il coro Gospel di Tolfa Purple Voices. Un omaggio a Prince, vero innovatore della musica adottato da New Orleans.E ancora in programma la “Walking down Tolfa Streets”, visita guidata al centro storico (domenica 22 alle 10.30), mostre di pittura e artigianato, l’installazione “Artistic Jazz” a cura di Simona Sarti affidata a otto artisti contemporanei. Infine un intero settore dedicato all’enogastronomia con i piatti della tradizione culinaria di Tolfa e la “jambalaya” piatto tipico di New Orleans, lo street food e le birre artigianali compresa l’esclusiva birra “Tolfa Jazz”. A seguito della “Parata in Rosa” di venerdì 21 ci sarà la cena solidale, parte del cui incasso sarà devoluto alla Susan G.Komen Italia di cui il Tolfa Jazz è partner dal 2016; . sabato 21 alle 20 la Jazz Dinner; domenica 22 alle 13 il Jazz Brunch.Per info: facebook.com/TolfaJazz.Official; tolfajazz.com