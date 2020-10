Todi si mette in mostra: dai deserti di John Pepper al weekend medioevale di San Fortunato: due mesi di eventi

3 ottobre al 28 novembre

Uno spettacolare viaggio fotografico nei più remoti deserti del mondo apre il bimestre di eventi che avranno come scenariolo splendido centro storico di Todi, tra fotografia, antiquariato, giostre medioevali.Dal– mostra fotografica di. La mostra, dal titolo “Inhabited Deserts”, inaugura il 3 ottobre (con piccolo buffet della cantina Roccafiore) e resta aperta fino al 28 novembre raccogliendo cinquantatré immagini analogiche dei grandi deserti di Dubai, Egitto, Iran, Israele, Mauritania, Oman, Russia e Stati Uniti, scattate in tre anni lungo un percorso di diciottomila chilometri. Le foto sono stampate in grande formato in bianco e nero senza artifici in post-produzione e un video svela il backstage del fotografo, con interviste alle guide che lo hanno accompagnato e ai personaggi incontrati. Un dietro le quinte attraverso cui il visitatore potrà intuire l’articolato processo creativo di Pepper, dai preparativi allo scatto fino alla stampa, condividendo così la piena esperienza dell’artista come fosse la propria. La mostra è visitabile da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.. Una celebrazione storica per la festa del Santo patrono della città. Un lungo weekend autunnale in un’atmosfera medievale con guide, taverne, tamburini, falconieri, giullari, danze, sbandieratori e tanto altro!Nella fase conclusiva della manifestazione avrà luogo il Corteo Storico che muoverà da Largo De Sanctis, Largo d’Acquasparta, Via del Duomo, passando da Piazza del Popolo, Via Mazzini e Via Ciuffelli per raggiungere il Tempio di San Fortunato dove verrà celebrata la S.S. Messa in onore al Santo Patrono.. Appuntamento con la periodica fiera mercato del Piccolo Antiquariato e del Collezionismo. L’Associazione Culturale inDivenire, già organizzatrice da diversi anni a Todi di FieraMente, ha dato vita ad, una nuova mostra-mercato dedicata solo al piccolo antiquariato, collezionismo e alle cose autentiche d’altri tempi, antecedenti agli anni ’60.L’intenzione è quella di creare un appuntamento qualificato che metta il collezionismo e il piccolo antiquariato al centro delle attenzioni degli appassionati del settore, con la regia di bravi esperti. AnticaMente, che si svolge con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione Comunale tuderte, tornerà dal prossimo 13 settembre dopo l’interruzione dovuta alle disposizioni anti Covid.Si svolgerà in via Menecali, ingresso principale per il centro storico della Città, davanti al tempio di S. Maria della Consolazione. L'ingresso è gratuito.La mostra fotografica che quest’anno getta uno sguardo sul nuovo presente post-Covid-19 e sul futuro prossimo che ci aspetta.What’s next diaffronta la sopravvivenza dell’umanità, tra cambiamenti climatici e pericoli biologici. Un viaggio intorno al mondo con personaggi da science-fiction.Una metafora visiva è Sophia, il robot umanoide fotografato da, esempio rappresentativo di intelligenza artificiale. Le scienziate immortalate dasono l’immagine delle donne simbolo di eccellenza e costituiscono la miglior risposta contro la disparità di genere. Donne sono anche le sette fotografeprotagoniste della mostra collettiva che sarà oggetto di una conferenza sulla fotografia tutta al femminile. La ricerca di un futuro sostenibile prosegue con la mostra diche ha fotografato una società libera e serena fondata su pratiche antiche come lo yoga integrale. Le foto dici ricordano l’Italia del dopoguerra, della rinascita economica e della Dolce Vita rappresentando un esempio ottimista di ripartenza felice in questo periodo così inquieto