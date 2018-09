Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il prossimo 29 Settembre, dalle 16.00 al tramonto, le vie e le piazze disaranno invase dal popolo della danza. Hip Hop, Swing, Latino Americana, Tango e Balli Standard daranno vita a una serie di coreografie e flashmob improvvisati nell’area pedonale del centro città. Piazza Plebiscito, Piazza Palatina e Piazza Rivarola si trasformeranno magicamente in dancefloors a cielo aperto per portare in mezzo alla gente l’allegria e la bellezza del ballo in tutte le sue forme. Protagoniste le Scuole di ballo locali e quelle provenienti da Roma e dintorni che avranno modo di mettere in mostra tutta la loro bravura e preparazione tecnica.“Sono contento che il Comune di Tivoli e l’Assessorato Cultura e Turismo abbiano sposato il progetto “UNA CITTA’ CHE BALLA” – commenta Luca Amitrano, Direttore Artistico dell’Evento e ideatore del progetto UNA CITTA’ CHE BALLA - scegliendo di diventare una delle tappe della manifestazione che ci potranno al grande evento previsto a Maggio 2019: invaderemo le Piazze della Capitale e a Piazza del Popolo realizzeremo il più grande flashmob di danza mai organizzato in Italia. Con l’Ass.re Barberini e il suo Staff è nata una sintonia e una collaborazione che spero potrà in futuro portare alla realizzazione di altri progetti che per mezzo della danza possano dare visibilità a Tivoli, città straordinaria che ha tanto da offrire in termini di bellezza paesaggistica, accoglienza, storia e tradizioni”.Ad “aprire le danze” alle 16.00 sarà l’HIP HOP a Piazza del Plebiscito con delle esibizioni street emozionanti e colorate. Da lì, si scenderà in corteo lungo il percorso pedonale del centro città per arrivare a Piazza Palatina dove, ad essere protagonista dalle 16.30, sarà la magia dello SWING con i ballerini dello “Swing Circus” accompagnati live da un Trio Jazz. E dalle 17.00 fino al tramonto sul palco principale di Piazza Rivarola parte la grande Festa di “Una Città che balla”, con tutti i generi della danza portati in scena dalle Scuole di Danza tiburtine e romane che hanno aderito all’invito degli organizzatori. Sul palco anche una guest d’eccezione: “Kira”, il finalista dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent, che incanterà il pubblico con una delle sue emozionanti coreografie.“Tivoli - Una Città che balla” è stato realizzato con il contributo della Regione Lazio e del Network + Vista, realtà imprenditoriale da sempre sensibile e vicina agli eventi della Città di Tivoli.