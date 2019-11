The Destiny of Wedding, una coppia realizza il suo sogno grazie a un corso di formazione: matrimonio in grande stile e gratis

Venerdì 15 Novembre 2019, 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unin grande stile e completamente gratis. Unaselezionata nel corso del progetto "", non solo ha realizzato il suo sogno d'amore, ma ha avuto a disposizione un team di esperti del settore pronti a organizzare le nozze nella lussuosa cornice diUn trionfo persinologa eche ha ideato il progetto di formazione specialistica per i suoi corsisti.ha riunito per The Destiny of Wedding esperti di altissimo profilo che, da anni, organizzano e gestiscono matrimoni di sposi stranieri in Italia, con l’obiettivo di formare e certificare professionisti del wedding,italiano ed internazionale. Tra loro,coordinatrice del master universitario in turismo eterritorio dell’Presidente del Comitato TecnicoScientifico di Buy Wedding in Italy. I corsisti, inoltre, hanno incontrato il famoso wedding planner londinesee il floral designerautore delle scenografie floreali dei matrimoni reali in medio oriente.Hanno rappresentato l'Italia la wedding designerla floral designerAlla fine del percorso formativo i corsisti hanno ottenuto la certificazione di una professione tanto ambita ma che vive, nell’immaginario collettivo, di un’immagine tutta lustrini e paillettes che non corrisponde alla realtà. «Per svolgere questa professione occorre disporre di una preparazione straordinaria, frutto di una continua formazione e di un costante aggiornamento, senza mai perdere di vista le peculiarità del proprio ruolo», ha dichiarato Veronica Amati al termine del party organizzato all'a conclusione del corso e alla vigilia del matrimonio.E per mostrare ai corsisti i professionisti all'opera, The Destiny of Wedding ha realizzato un vero e proprio matrimonio. La fortuna ha baciato una coppia russa, che è stata selezionata dalla partner del progetto(Russian Wedding expert) che ha chiuso questa prima edizione di The Destiny of Wedding. «L’emozione di raccogliere l’applauso per il successo di una manifestazione importante ed articolata come questa, che coinvolge decine di interlocutori da coordinare e gestire, è solo il momento al vertice di un grande lavoro che richiede sacrificio, applicazione ed abnegazione. Una professione che deve essere svolta con passione ed entusiasmo ma che costa anche tante notti insonni, innumerevoli ore passate al computer e al telefono, tanto lavoro manuale, impegno e pressione che difficilmente si possono immaginare. Credere di ridurre tutto alle foto sul red carpet, indossando abiti firmati per i fans dei social è il peggiore errore che un’aspirante professionista del destination wedding possa commettere».«Nell’organizzazione di un matrimonio - conclude - bisogna saper essere presenti ma invisibili, con la consapevolezza di aver realizzato, grazie alla propria professionalità, il meraviglioso scenario dedicato ai veri protagonisti,quegli sposi che hanno commissionato il lavoro, sapendo vivere questo momento dietro le quinte, con lasoddisfazione di aver regalato un sorriso ad una coppia che si è affidata alla nostra professionalità».