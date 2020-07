Il sole costellato di falò: le straordinarie immagini inviate dalla Solar Orbiter

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 15:52

Il Sole come non era mai stato visto prima. Una serie di immagini inviate dalla sondadi(Esa) eha svelato che la superficie della stella è cosparsa di numerose eruzioni che ricordano dei falò. Sono le prime immagini mai scattate di questo genere. Lanciata il 10 febbraio, la missione è la più ambiziosa mai diretta al Sole. Ha catturato le immagini con suoi dieci strumenti, tre dei quali italiani, realizzati da(Asi),(Inaf),(Thales-Leonardo). Università di Firenze e di Genova.LEGGI ANCHE Marte, quattro miliardi di anni fa sul pianeta scorrevano grandi fiumi come Po e Reno: la scoperta italiana Video Immagini straordinarie appena diffuse, e per la prima volta, dall'Agenzia Spaziale Europea con la missione Solar Orbiter a cui lavora anche la Nasa. E l'Italia è in pole anche in questa avventura spaziale.in prima linea nell'osservazione dei 'falò' solari. «Il Sole e i Falò, ricordando quelli lunari di Cesare Pavese, perché anche la nostra stella ci mostra sbuffi di plasma che si estendono a grandissima distanza dalla sua superficie che sono stati visti dagli strumenti a bordo della sonda Esa Solar Orbiter da una distanza ravvicinata mai raggiunta prima» afferma l'Agenzia Spaziale Italiana. «Le prime immagini sono uniche - nessuna altra immagine del Sole è stata presa da una distanza così ravvicinata - e stanno già superando le aspettative degli scienziati» scandisce l'Agenzia Spaziale Europea nella diretta streaming in cui ha mostrato le foto dei falò del Sole: arte allo stato puro prodotta dalla natura.