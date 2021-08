Sicilia, sembra un dipinto invece esiste realmente: il meraviglioso borgo Parrini

La Sicilia è un'isola che non finisce mai di sorprendere; la sua bellezza è straordinaria e tra le chicche da non perdere c'è Borgo Parrini. Un paese vicino Partinico, che sembra essere un dipinto. Siamo a pochi chilometri dall'altrettanto splendida Palermo, ma la particolarità di Borgo Parrini è di avere uno stile architettonico unico sull'isola, che rimanda alla Spagna e a Gaudì. Crediti foto: Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

