Ripara e dai nuova vita alle scarpe: la nuova campagna social anti spreco

In qualità di consumatori in un mondo che gira sempre più veloce, siamo ormai abituati ad acquistare senza pensare e ad accumulare prodotti che molto spesso rimangono inutilizzati all’interno del nostro guardaroba. Per molti di noi una calzatura può sembrare un semplice oggetto da utilizzare e sostituire appena si rovina, per altri invece un paio di scarpe rappresenta esperienze, viaggi e storie da raccontare.

Per invitare il pubblico a non gettare i propri prodotti e a dare loro una nuova vita, Vibram, brand leader nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni, lancia la campagna “Repair If You Care”, focalizzata sul concetto di riutilizzo e riparazione come approccio sostenibile. L’obiettivo principale dell’azienda è quello di sensibilizzare il consumatore finale a non buttare le proprie scarpe, bensì a riutilizzarle e a personalizzarle, sottolineando quanto la riparazione sia una preziosa opportunità per limitare gli sprechi e una scelta consapevole legata alla sostenibilità. Vibram invita dunque ad aumentare la durata della vita di un prodotto per ridurre il proprio impatto ambientale, sottolineando quanto anche il più piccolo contributo di ciascuno di noi possa fare la differenza. Ogni scarpa potrà essere risuolata: da quelle più fashion, alle calzature per il tempo libero o lo sport.

L’iniziativa prenderà il via dal mese di marzo tramite una serie di attività digitali su tutti i canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dell’azienda e sul sito di Vibram. Inoltre, verrà aggiornata la sezione cobbler locator per dare maggior visibilità a tutti i calzolai presenti. Il progetto avrà inoltre lo scopo di supportare il business della riparazione, dando maggiore visibilità al settore, con l’obiettivo di rinnovare l’interesse del consumatore verso iI mondo della Calzoleria. Non solo continua ricerca e sviluppo di soluzioni innovative per concretizzare sempre di più il proprio impatto positivo verso il pianeta: il mondo della riparazione diventa quindi un’opportunità e una scelta sostenibile, aumentare la durata di vita di un prodotto per ridurne lo spreco e l'impatto ambientale. Grazie alla campagna “Repair If You Care”, Vibram si impegna a sensibilizzare l’utente finale, rendendolo più consapevole in merito al miglior utilizzo – in questo caso riutilizzo – delle proprie calzature.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 17:59

