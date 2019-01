Sanremo Story Contest, il Cervellone Champions quiz lancia una nuova sfida dedicata al Festival

Sabato 26 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 15:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In quali anni ilè stato condotto da Fabio Fazio? Quale avvenimento ha scosso il festival nel 1967? Chi arrivò al secondo posto nell'edizione del 2015? In che anno Domenico Modugno ha cantato “Nel blu dipinto di blu” sul palcoscenico del Casinò? Quante edizioni sono state presentate da Pippo Baudo? Domande di questo tipo nutriranno il Sanremo Story Contest, concorso tematico del campionato nazionale Cervellonededicato al festival della canzone italiana che si svolgerà dal 4 al 10 febbraio nei locali d’intrattenimento che aderiscono all’iniziativa in tutta Italia, alla vigilia della 69esima edizione al via al Teatro Ariston il 5 febbraio.Sanremo Story Contest invita le squadre in gara a confrontarsi su curiosità, aneddoti e protagonisti del festival di Sanremo dalle prime edizioni ai giorni nostri, un'occasione per divertirsi in un clima di sana competizione e per mirare a vincere il montepremi di 15.000 euro. Ogni manche conta 15 domande multimediali interattive, inclusi quiz testuali, giochi fotografici, test basati su file audio e video. Le squadre coinvolte, grazie a una pratica pulsantiera wireless di ultima generazione, potranno rispondere a ciascuna domanda in pochi secondi, visualizzando subito il risultato e l'aggiornamento del punteggio. I punteggi ottenuti da ciascuna squadra saranno valevoli per la classifica nazionale del Cervellone Champions Quiz, campionato che nella sola scorsa edizione ha visto la partecipazione di 140 squadre da tutta Italia.La sfida finale del campionato Cervellone Champions Quiz, riservata alle squadre che hanno accumulato più punti durante l'anno, si terrà a Civitavecchia a bordo della nave Cruise Roma della Grimaldi Lines. In occasione di questo evento verranno elette le 10 squadre vincitrici del torneo alle quali saranno assegnati i premi in palio: buoni sconto Mediaworld, Unieuro e Carrefour, biglietti per la nave e altro ancora. I contest tematici dedicati a sport, cinema, cartoni animati, serie-tv e spettacolo, tra cui Sanremo Story, fanno parte della piattaforma esclusiva e crossmediale WiContest, ideata da Planet Multimedia Srl, leader nel settore dell'edutainment e dell'enterteinment. Sfruttando al massimo la creatività e gli strumenti multimediali, l’azienda realizza i progetti culturali e di intrattenimento per unire le persone che hanno passioni e interessi comuni, dalle grandi imprese ai piccoli gruppi di amici. WiContest dà l’opportunità ai propri player di partecipare ai contest di vaste tematiche disponibili all’interno della piattaforma o creati ad hoc. Migliaia di persone possono interagire in tempo reale durante le sfide online tramite App e in eventi live.Ecco una selezione di locali che hanno aderito all’iniziativa in diverse città italiane:Bologna (4 feb) - America Graffiti di Castel Maggiore (Pio la torre 11)Roma - (4 feb) - Angeli Rock (Ostiense 193 b/c)Rimini - (4 feb) - Bounty (Via La Strada 6)Frosinone – (5 feb) - Off Side (Via Gaeta, 32)Foggia – (6 feb) - Batik Risto-Pub (Via Immacolata 19)Firenze - (6 feb) - Trinker Haus (Via Aretina 133/135)Milano - (5 feb) - La Birreria Italiana (Piazzale Antonio Cantore, 4)Milano - (9 feb) - Voiture Cafè - Pioltello (Via Pordenone 1)Genova - (8 feb) - Trattoria Paradiso (Via Guglielmo Oberdan 4r)Padova - (8 feb) - America Graffiti (Via Udine 8)Alessandria - (4 feb) - Open Space (Spalto Marengo | Centro Commerciale Pacto)Alessandria - (5 feb) - iBar (Corso Crimea)Torino - (7 feb) - Mucca Pazza (Via traforo di Pino Torinese)Forlì - (6 feb) - Time Pub (Viale Italia 12)