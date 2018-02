San Valentino, i regali preferiti dagli italiani

Lunedì 12 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Siamo ormai alle porte dellae quest'anno a suggerire cosa regalare è una rilevazione condotta Coldiretti.è un classico del romanticismo: un italiano su tre (30%), infatti, compra un bouquet di rose rosse o di fiori assortiti. In seconda posizione invece, con il 15%, ci sono cioccolatini e vari tipi di dolciumi, seguiti poi da gioielli e oggetti di valore (8%) e, per ultimi, da capi di abbigliamento (2%).A vincere il sondaggio, però, non sono esattamente i fiori: ildegli italiani, infatti, preferisce non regalare nulla o, almeno, nulla di materiale.