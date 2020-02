San Valentino alla Grand Central Station di New York: il concorso per un 14 febbraio da film

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 12:54

Undicon un premio decisamente insolito: la possibilità di cenare, passare del tempo e pernottare all'interno della. Il contest, lanciato sui social, consentirà infatti ad una fortunata coppia di passare il 14 febbraio all'interno del, la stazione centrale di Come riporta anche l'Independent , su Instagram è stato lanciato un concorso che prevede dei premi assolutamente unici: parte della stazione resterà a disposizione unicamente della coppia vincitrice, che potrà anche cenare con pasti preparati da Agern, ristorante stellato Michelin, sorseggiando cocktail di livello e facendosi immortalare da un fotografo professionista. Inoltre, la cena sarà accompagnata da musica e per il dopo-cena sarà messa a disposizione una suit presidenziale all'hotel Grand Hyatt, che da sola costa circa 2300 dollari (circa 2000 euro).La cena (e tutto ciò che ruota attorno) si terrà ovviamente il 14 febbraio e durerà circa due ore. Per partecipare occorre iniziare a seguire l'account Instagram del Grand Central Terminal, mettere il 'like' ad un post e taggare la persona amata con cui si vuole passare il giorno di San Valentino. C'è tempo fino al 7 febbraio, mentre il 10 saranno annunciati i vincitori, che avranno la conferma tramite messaggio 'Direct' su Instagram.