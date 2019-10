Sagre, è festa a Canterano, Cuneo ed Acquaviva delle Fonti

Dal Lazio al Piemonte, fino alla Puglia, i tre appuntamenti del fine settimana del gusto saranno all’insegna del tartufo, delle castagne e dei calzoni.



In provincia di Roma, il grazioso paese di Canterano tornerà ad aprire le porte il 19 e il 20 ottobre per la Sagra del tartufo. Lo stand gastronomico sarà aperto il sabato dalle 12 alle 22 e la domenica dalle 12 alle 17; oltre alla pasta, alle bruschette e alle uova al tegamino, la domenica sarà proposto anche un prelibato piatto gourmet realizzato dallo chef Claudio Favale: un risotto al fieno e sottobosco con toma piemontese, castagne e tartufo bianco. Un trionfo di sapori da gustare nel borgo incastonato sotto gli Appennini, circondato da boschi ricoperti di castagne e grandi terrazze coltivate a viti, olivi, e nocciole: un vero paradiso che in questo periodo dell’anno inizia a colorarsi delle tipiche tinte autunnali. Sarà attivo un servizio di bus navetta tra le aree di parcheggio e il centro del paese e in caso di pioggia saranno disponibili posti al coperto. Il tutto, come ogni anno, all’insegna della solidarietà: i proventi della manifestazione saranno infatti devoluti all’Associazione “Heal” a sostegno della ricerca sui tumori cerebrali infantili, al Centro Anziani di Canterano e alla riqualificazione del borgo.



Un altro prodotto legato a doppio filo al territorio che da sempre ne è espressione, il marrone di Cuneo, sarà protagonista dal 18 al 20 ottobre nella città piemontese, alla Fiera ad esso dedicata. Si tratta di una delle più importanti vetrine nazionali delle eccellenze e delle antiche tradizioni del posto, che ogni anno invade il centro storico con i suoi profumi, sapori e colori; sarà anche una buona occasione per ammirare gli stupendi palazzi medioevali rimessi a nuovo e l’incantevole bellezza del cuore pulsante di Cuneo. Nel corso dei cooking show alcuni chef cucineranno in diretta stuzzicanti ricette; e oltre ai momenti esclusivamente enogastronomici, la Fiera offrirà ampio spazio anche all’artigianato d’eccellenza, a cui si affiancheranno laboratori didattici, iniziative culturali, proposte turistiche, mostre, spettacoli e concerti.



Riscendendo la Penisola fino alla Puglia, i tipici calzoni attendono migliaia visitatori adAcquaviva delle Fonti, grazioso paese in provincia di Bari. Dal 18 al 20 ottobre saranno proposti calzoni a base di cipolle stufate nell’olio d’oliva e ricotta forte, di salsicce ed agnellone alla brace, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino Primitivo. Tra musica, balli e giochi, teatro dell’evento saranno tre piazze del paese - Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Giuseppe Garibaldi e Piazza dei Martiri – per un appuntamento ormai storico, che si rinnova dal lontano 1971 in quello che è noto in tutta la Puglia come il “il paese delle cipolle e delle bande musicali”. A rendere davvero unico il calzone è infatti un prodotto dop come la cipolla rossa di Acquaviva, coltivata in terreni di medio impasto tendenti a limosi, ben drenati ed aerati: una vera delizia che si può utilizzare in molteplici ricette e che si potrà acquistare nei giorni della sagra.



Nel frattempo a Tassullo (Trento), è tutto pronto per “Formai dal Mont”, in programma il 26 e il 27 ottobre. La manifestazione permetterà ai visitatori di conoscere la Val di Non, la Val di Sole e l’Altopiano della Paganella da un punto di vista gustoso e originale, quello dei formaggi di malga. Mercoledì 16 Ottobre 2019, 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA