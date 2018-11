Cicerchia, “Arti e Mestieri” e Mercatini di Natale: ecco gli appuntamenti con il gusto del fine settimana

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La regina dei legumi poveri, i piatti della tradizione italiana e i bucatini all’amatriciana. Da Serra de’ Conti alla Fiera di Roma, fino al borgo di Greccio, sono 3 gli appuntamenti più succulenti del weekend.“Ci cerchiamo con gusto” è lo slogan con il quale uno dei borghi più affascinanti e meglio conservati di tutte le Marche, chiama a raccolta gli amanti delle tradizioni di una volta alla Festa della Cicerchia: l’appuntamento è fissato dal 23 al 25 novembre a Serra de’ Conti, famosa per il suo centro storico di impianto duecentesco racchiuso da una cinta muraria spezzata da dieci torrioni. I visitatori resteranno sorpresi dalla versatilità di questo legume - un tempo in via di estinzione - e dal gusto che riesce a regalare a moltissime ricette: specialità da assaggiare nelle antiche cantine, nelle grotte, nelle locande e nelle osterie del centro storico, che proporranno tutto il meglio della tradizione marchigiana con oltre 100 ricette diverse. Anche l’artigianato tradizionale metterà in mostra lavori in legno e in vimini, pizzi e merletti, cucito e ricami, terrecotte e lavorazioni in vetro, mentre il ricco programma di intrattenimenti vedrà protagonisti gruppi folkloristici e stornellatori che fanno da filo conduttore a nuove esperienze, come le street-band e gli artisti da strada, che cercheranno un contatto diretto con il pubblico negli angoli e nelle piazze del centro.Spostandosi nel Lazio, originalità, tradizione, artigianato e passione saranno le caratteristiche della 13° edizione di Arti e Mestieri Expo, manifestazione ideata e organizzata da Fiera Roma che torna dal 23 al 25 novembre più ricca ed emozionante che mai. I visitatori potranno immergersi in una conoscenza autentica del “fatto a mano” della piccola bottega italiana dove apprezzare creatività, passione e calore: gli ingredienti che più caratterizzano questo mondo. L’area espositiva, da sempre dedicata al Natale, proporrà le idee più originali del settore, integrata e impreziosita da un ricco programma di dimostrazioni e attività rivolte al pubblico e tenute direttamente dagli artigiani. Grande novità di questa edizione sarà lo Spazio Food di Fuoriporta: i visitatori potranno dedicarsi a ghiotti assaggi di tradizioni culinarie realizzate da associazioni e proloco, che con sapienza e dedizione proporranno le loro tipicità per tre giorni, dalle 10 alle 20 dentro Fiera Roma; al contempo laboratori dedicati al folklore locale accompagneranno i partecipanti in un cammino del cuore lungo l’Italia dei mille Comuni, la miniera straordinaria di tradizioni, prodotti tipici, usanze e riti di sorprendente suggestione e calore.Ancora nel Lazio ma in provincia di Rieti, il borgo di Greccio aprirà le sue porte il 24 e il 25 novembre per una gustosa anteprima del Mercatino di Natale. Ospite d’onore della giornata di sabato sarà la città di Amatrice - duramente colpita dal sisma del 2016 - che proporrà i suoi famosi bucatini all’amatriciana; dopo aver assaggiato questa delizia, si potrà ammirare il nuovo allestimento natalizio del Museo Internazionale dei Presepi, oltre al suggestivo Sentiero delle Creature; nel pomeriggio, poi, il borgo sarà illuminato solo con candele e luci naturali e si collegherà direttamente con Betlemme per l’accensione delle luminarie natalizie. Il 25 novembre, oltre a curiosare tra gli stand, sarà possibile partecipare alle visite guidate del territorio e alla degustazione degli gnocchi alla grecciana. Il tutto in attesa dell’inaugurazione ufficiale del “Borgo del Natale”, in programma sabato 1 dicembre: poi fino al 6 gennaio il Mercatino di Natale proporrà la collaudata formula delle casine di legno con decine di espositori.