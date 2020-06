Riapre Gardaland, posti contingentati

Gardaland ha aperto la stagione 2020. È il primo Parco Divertimenti italiano a riaprire i cancelli dopo il lockdown, facendo da apripista per tutto il mondo dell’entertainment e anticipando la data del 15 giugno nella quale è prevista la riapertura di molte attività quali cinema e teatri. "Siamo molto felici di tornare ad accogliere i nostri Visitatori. La parola d’ordine quest’anno sarà Divertimento in Sicurezza. Usciamo da un periodo difficile per tutti ma siamo convinti che sia possibile tornare a divertirsi!!" afferma Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di Gardaland che ha sottolineato come una delle caratteristiche di questa stagione sarà il contingentamento degli ingressi. Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Giugno 2020, 22:15

