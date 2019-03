Afternoon tea, la tradizione del tè del pomeriggio a prova di Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buoni da gustare e perfetti da postare: tra sale da tè nobiliari, residenze regali e ristoranti lussuosi, nel Regno Unito gliconquistano sempre più non solo i palati, ma anche le bacheche dei social network. In particolare quelle di Instagram, che ha fatto dei feed della sua community la vetrina d’eccellenza di immagini curate, dal cibo ai viaggi, fino alla moda. Ecco allora i luoghi da non perdere per gustare il tè, la clotted cream e gli scones, ma solo dopo averli immortalati e pubblicati.Al, un hotel cool della capitale inglese, il tavolo da prenotare è nella Punch Room. Tra le prelibatezze del suo menu, è impossibile non provare lo “Scandal Water”. Il nome che si usava nell'alta società londinese del XIX secolo, per un afternoon tea condito da tanto gossip, oggi è sinonimo di cinque modi creativi di differenti tipi di tè con piatti dolci e salati. Starà a te aggiungere una buona dose di chiacchiere e, ovviamente, tanti scatti da postare.La, un'imponente dimora nobiliare nel Peak District dell'Inghilterra nord-occidentale, ha collaborato con Wedgwood, la rinomata manifattura inglese di ceramica fine per creare. Un ristorante che serve esclusivamente l'afternoon tea come ci si aspetterebbe. Ovvero con una tavola tutta da fotografare, grazie all’elegante design di piatti e tazze, e al cibo presentato in modo artistico. Per una story su Instagram da fare invidia, non dimenticare di ordinare il macaron blu, con il suo delicato fiore bianco disegnato a velo, in perfetto stile Wedgwood.È il vero sogno per tutti gli influencer appassionati di food: si tratta dellanel quartier generale dell’azienda a Stoke on Trent, nelle West Midlands inglesi, dove si trova anche l'emporio del tè. Qui, le raffinate ceramiche che ospitano focaccine e torte tutte da gustare, sono perfette per un post da migliaia di like.Dagli arredi della famosa designer britannicaalle stoviglie su misura: questo troverai a, nella contea di Powys, in Galles. Il locale è sinonimo di un afternoon tea all’insegna dell’eleganza. Nel menu si propone il tradizionale cream tea (servito con dolci e scone), e anche il tè gallese. L’unica raccomandazione è di ricordarsi di prenotare in anticipo. E se sei amante delle bollicine sofisticate, potrai optare per lo champagne di fiori di sambuco e tè floreali, oltre a torte, panini e scone serviti su piattini e vassoi creati su misura e ispirati a Laura Ashley.A Edimburgo c’è l’, la residenza scozzese ufficiale della Regina. Nell’edificio si può bere e cenare in stile regale, approfittando anche di una torre di torte fatte in casa, di pasticcini e panini, accompagnati da tè a foglia lunga e, magari, da una coppa di champagne. E se sei più un tipo da caffè, allora la bevanda da ordinare, e ripostare, è il cappuccino decorato con una spolverata di cacao a forma di corona.L'hotel londineseè un must per tutti coloro che amano Instagram e gli abiti da sogno. Il tè pomeridiano qui è prêt-à-porter e cambia seguendo le stagioni della moda: le deliziose prelibatezze riflettono infatti le collezioni più apprezzate del momento. Non ci credi? Allora chiedi un dessert di pesche ispirato a Balmain o i biscotti a spillo in stile Manolo Blahnik.Scone, marmellata e clotted cream, anche in un luogo premiato dalla guida Michelin: il tè del pomeriggio è al, nelle Cotswolds inglesi. Qui, il capo pasticcere Kris Biggs ha creato una deliziosa selezione di dolci e torte, che potrai gustare sul prato in estate o davanti a un fuoco scoppiettante nella stagione fredda.Un'imperdibile esperienza di lusso si può provare a Belfast: si tratta dell'afternoon tea al, servito nel sontuoso. La proposta da scegliere si chiama Krug: con lei avrai una bottiglia di champagne di alta gamma, il Caviale Royal Beluga e una generosa quantità di torte e pasticcini. Su tutti, gli instagrammabili macaron.