Red Bull Paper Wings: il più grande campionato mondiale di aeroplani di carta è pronto a decollare

Il più grande campionato mondiale di aerei di carta sta per tornare. In Red Bull Paper Wings, l'idea è semplice e geniale: niente carburante e motori. I partecipanti devono semplicemente far volare un foglio di carta A4 il più lontano, per più tempo o nel modo più acrobatico possibile. I migliori piloti nazionali delle tre categorie si sfideranno poi nell’attesa finale mondiale del Red Bull Paper Wings in Austria, dove saranno premiati i campioni del mondo del 2022. La finestra di qualificazione è in programma dal 10 gennaio al 21 di aprile.

La categoria social “Aerobatics”, invece, è in programma dal 10 gennaio al 1° aprile. Si arriverà a definire il pilota italiano che rappresenterà l’Italia alla finale di Salisburgo. Categorie L'evento si suddivide in tre categorie. La distanza e il tempo di volo sono giudicati durante la fase di qualificazione: i due migliori piloti di ogni gara staccano il pass per la finale mondiale. La terza è Aerobatics, che per la prima volta determinerà i suoi finalisti nazionali sulla piattaforma di social media TikTok.

- La distanza: per avere successo in questa sfida i piloti devono essere in grado di lanciare i loro aerei più lontano di chiunque altro. Durante l'ultima finale mondiale, nel 2019, l’americano Jake Hardy ha superato tutti con l’incredibile volo di 56,61m. - Tempo di volo: i piloti devono pigare i loro aerei per ottenere la giusta aerodinamica e ottenere il tempo di volo più lungo. Nel 2019, l'australiano Cameron Clark ha strappato la vittoria con 13,33 secondi! - Aerobatics: questa categoria è tutta incentrata su sensazionali trucchi acrobatici - nella finale del 2019, l'ucraina Kateryna Ahafonova ha segnato l'unico 10 grazie ad una performance veramente creativa. Da questa edizione i piloti diventeranno creativi con i loro aerei da casa e condivideranno le loro abilità su TikTok, usando l'hashtag #redbullpaperwings e taggando @redbull e la loro #nazione quando inviano la propria esibizione. Il pilota che avrà il maggior numero di voti da una giuria nazionale – che utilizza come criteri l’engagement sui social, la performance di volo e creatività del video – raggiungerà direttamente la finale mondiale.

Luogo della finale mondiale La finale mondiale di Red Bull Paper Wings si terrà nell'iconico Hangar-7 di Salisburgo, in Austria. Un punto di riferimento architettonico: la sede è stata infatti concepita come un luogo in cui l'aviazione si unisce all'arte e alle arti culinarie, ospitando mostre di alto profilo, eventi e programmazione. Scopri di più sull’evento al sito www.redbullpaperwings.com

