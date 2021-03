Red Bull Bc One Italy Chaper 2021: ritorna la più prestigiosa sfida di breaking 1 contro 1 al mondo

Il Breaking non è solo ballo, è cultura, passione, dedizione, adrenalina e creatività. Red Bull BC One è considerato da tutti come il “Mondiale” di questa disciplina: una categoria di ballo nata all’inizio degli anni ’70 come danza di strada. Originaria del Bronx (New York, USA) diventò una vera e propria disciplina quando i breaker iniziarono ad esibirsi con degli assoli di danza mostrando complesse e difficili evoluzioni a terra. Il Red Bull BC One è la più importante e prestigiosa competizione per B-Boy e B-Girl del mondo: ogni anno migliaia di ballerini e ballerine di ogni continente si sfidano per contendersi la chance di partecipare alla finale mondiale che li vedrà protagonisti di un vero e proprio show, dove verrà deciso il campione Mondiale di questa disciplina.

Per poter aggiudicarsi la finale però, Red Bull BC One prevede che i migliori B-Boy e B-Girl si sfidino prima in Cypher nazionali: competizioni ad eliminazione diretta 1vs1 che serviranno a conquistare l’accesso per la tanto attesa Red Bull BC One World Final. L’edizione 2021 di Red Bull BC One Italy Cypher, mercoledì 5 maggio in live streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook ufficiali del Red Bull BC One, a partire dalle h. 21.15 accoglierà i migliori talenti italiani del Breaking, che si sfideranno a colpi di power moves, freeze e footwork in questa imperdibile diretta nazionale per avere la possibilità di rappresentare il nostro Paese alla 18esima Finale Mondiale del Red Bull BC One, che verrà ospitata a Gdańsk, in Polonia, il 5 e 6 Novembre 2021.

Un programma di due giorni unico nel suo genere, dopo oltre 60 eventi di qualificazione ospitati in tutto il mondo, i campioni nazionali combatteranno contro i migliori del breaking per arrivare al World Stage. Sul palco della Red Bull BC One Chyper sono attesi 24 breaker, 8 B-Girl e 16 B-Boy (14 dei quali sono già stati selezionati).

Le due wild card mancanti saranno assegnate in due momenti diversi: una durante la digital activation tra Marzo e Aprile, mentre l’altra, esclusivamente per questa edizione, durante una puntata del Serale di Amici20 in onda in Prime Time su Canale 5.

Una serata imperdibile dove i due sfidanti avranno la possibilità di ballare e confrontarsi in TV, con una battle 1to1 che decreterà l’ultimo B-Boy in gara.

B-Boy: Side, Jordi, Snap, Rico, Movycube, Omed, Pesto, Sandro, Mowgly, Naz, Fat, Manuz, Dezz – it, Amaro. Il Breaking italiano maschile è composto da grandi talenti, ragazzi che hanno saputo trasformare la loro passione per la danza in una professione e che si allenano con una costanza e un impegno al pari degli sportivi più eccellenti. Fra questi Stefano Beltrame, in arte Pesto, nato a Savona nel 1997: ha vinto numerosi Battle Europei ed è l'attuale campione del Red bull BC One Cypher Italy. Un altro B-Boy che torna nuovamente in gara è Mowgly - Cristian Biliardi - vincitore delle edizioni nazionali del 2016 e 2018. Nel 2017 vince Battle Of The Year italy e rappresenta l'italia in Germania ottenendo un ottimo risultato. Nel 2019 partecipa al programma televisivo “Amici”.

B-Girl: Elettra, Arizona, Antilai, Queenbridge,Tazz, Alessandrina, Lexy, Solid: ecco i nomi delle otto ragazze che si sono guadagnate la scena grazie a numerose vittorie e piazzamenti prestigiosi che hanno contribuito a renderle note non solo nel panorama nazionale.Tra le B-Girl Alessandrina, all’anagrafe Alessandra Chillemi, ha 21 anni ed è stata la vincitrice del Redbull Bc One Italia 2019, la prima ragazza a rappresentare il nostro paese nella World Final del Redbull BcOne classificandosi tra le Top16. Tania Possanzini, aka Tazz, inizia nel 2007 a ballare nella stazione di Pescara per poi studiare danza viaggiando tra Italia e Polonia. Diventa coì una Breaker professionista: semifinalista del Bgirl battle all'Outbreak Europe 2018, finalista del redbull BC one Bgirl Cypher del 2019 e del Bboy classic Bgirl battle ad Heindoven.

