Red Bull Bc One: i migliori 8 B-Boy e B-Girl del mondo si contenderanno il titolo di campione mondiale di breaking

Red Bull BC One, la più grande e prestigiosa competizione di breaking one-on-one al mondo, sta per tornare con la 17^ edizione della World Final nel 2020. Il 28 novembre, a Salisburgo, la Red Bull BC One World Final 2020 vedrà sfidarsi i migliori otto B-boy e B-girl del mondo per conquistare l'ambito titolo di campione del mondo di breaking. Una finale che è anche un debutto, perché, per la prima volta nella storia del Red Bull BC One, la finale mondiale verrà ospitata in Austria. Ma il Red Bull BC One è molto più che una semplice competizione.

Negli anni ha appassionato un numero crescente di aspiranti b - girl e b-boy, contribuendo a rendere questa disciplina portavoce di una nuova generazione di talenti che hanno rivoluzionato il mondo del breaking internazionale, sfidandosi sui palchi di tutto il mondo in appassionanti battle one-on-one. Un crescendo che ha coinvolto sempre più anche il mondo femminile, con la partecipazione di tante b-girl intenzionate a misurarsi con la cultura del breaking e a competere a livello mondiale.

Nella Red Bull BC One World Final 2020 massima attenzione andrà infatti alla sfida femminile fra le b-girl, che per la prima volta nella storia del Red Bull BC One raggiungono quota 8 sfidanti, eguagliando nel numero la categoria dei b - boy.

A rendere questa finale ancora più unica e sicura sarà la presenza in diretta streaming di un pubblico connesso da remoto, che potrà fare il tifo per i propri beniamini. I parenti e gli amici più stretti degli atleti saranno completamente immersi nell'atmosfera hip - hop della grande sfida. Niente panico però! Per tutti gli altri fan della competizione sarà possibile seguire in diretta i colpi di scena della Red Bull BC One World Final, sabato 28 novembre alle ore 20 su Red Bull TV, e sui canali ufficiali su Facebook e YouTube. Lo scorso anno la competizione si è tenuta a Mumbai ed è stata seguita da oltre 17 milioni di spettatori da tutto il mondo.

A Mumbai B - boy Menno ha fatto la storia del Red Bull BC One conquistandosi per la terza volta il titolo di campione mondiale, mentre B-Girl Kastet è diventata la prima russa a vincere un titolo mondiale Red Bull BC One. Chi saranno i campioni 2020? La prima finale mondiale Red Bull BC One si è tenuta a Biel, Svizzera, nel 2004, per poi fare il giro del mondo con le edizioni di Berlino, Parigi, New York, Tokyo, Mosca e Rio De Janeiro. Per ulteriori informazioni visita www.redbullbcone.com.

