Matera, il 5 ottobre per la prima volta in Italia lo spettacolo di Red Bull Art Of Motion

Il Red Bull Art of Motion sta per tornare. È stata infatti svelata la data dell’evento: sabato 5 ottobre nell’esclusiva location di Matera. La competizione - organizzata da Red Bull e patrocinata dal Comune di Matera e dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 - dal 2007 mette a confronto l’elite del freerunning internazionale e quest’anno si terrà per la prima volta in Italia, nella suggestiva cornice della Capitale Europea della Cultura 2019. In questi giorni è stata anche resa nota la zona, nella quale si svilupperà il percorso della gara, identificata con l’area adiacente al Palazzo del Casale, sede della Fondazione Matera-Basilicata 2019.

location differente, invece, è stata scelta per le qualifiche on-site. L’evento di qualificazione, che mette a disposizione 5 posti per partecipare alla gara (3 uomini e 2 donne), si terrà infatti mercoledì 2 ottobre nel cortile del Convento Sant’Agostino, edificio di culto materano risalente alla fine del Cinquecento, che darà un ulteriore lustro all’evento.





Alexander Titarenko in azione a Matera (credit Red Bull Content Pool / Mauro Puccini)



Il video di presentazione dell’evento ha come protagonisti due campioni di freerunning: l’ucraino Alexander Titarenko e l’australiano Dominic Di Tommaso - entrambi i quali parteciperanno alla manifestazione. È così che gli atleti scoprono la meravigliosa città di Matera: corse tra i Sassi, salti dai tetti e scenografiche acrobazie, regalando un assaggio dello spettacolo che sarà possibile vivere durante la gara.



L'evento vedrà la partecipazione di 18 atleti, provenienti da tutto il mondo . Red Bull, inoltre, concederà anche una wild card ad un atleta italiano. Tre posti sono già stati assegnati: uno proprio all'ucraino Alexander Titarenko, vincitore dell'ultima edizione di Red Bull Art of Motion (Santorini 2017), uno al polacco Krystian Kowalewski, trionfatore all'Air Wipp Challenge e all'inglese Ed Scott, che ha conquistato il NAPC 2019 di Vancouver

