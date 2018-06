Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Natura e cultura, sentimento religioso, passione per l’arte e valorizzazione del territorio. Sono gli “ingredienti” alla base del successo dell’Infiorata del Sacro Cuore di Poggio Moiano, il paese in provincia di Rieti che dal 28 giugno al 1 luglioaprirà le sue porte per l’evento più atteso dell’anno. Lungo la passeggiata di viale Umberto I°, sabato 30 giugno saranno realizzati oltre 300 metri di tappeti floreali, caratteristici quadri con le più belle tonalità cromatiche che la natura offre; e arriveranno da ogni angolo della Penisola i gruppi appartenenti a “Infioritalia”, l’Associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche. Anche i visitatori potranno, in delle aree appositamente allestite, cimentarsi per la prima volta in quest’arte antica, sotto la guida sapiente dei maestri; oppure visitare il museo dell'Infiorata, allestito nei locali del cortile Tiberti. Uno spettacolo nello spettacolo, poi, sarà costituito dai balconi fioriti: tutte le vie del paese, gli scorci, i terrazzi e le vetrine dei negozi saranno addobbate per l’occasione. E visto che Poggio Moiano è il paese dei fiori e dell’olio, ci sarà spazio anche per la Sagra della Bruschetta, che venerdì e sabato esalterà al massimo “l’oro verde” del territorio sabino. La festa prenderà il via giovedì 28 giugno con la celebrazione della Santa Messa degli infioratori e con “M’ama, non m’ama”, l’incontro fra i vari gruppi per la capatura dei fiori in piazza Vittorio Emanuele; venerdì sarà invece la volta del “Paese in fiore”, delle bruschette, dell’accoglienza dei gruppi di Infioritalia e dello spettacolo musicale. Sabato 30, a fare da contorno all’Infiorata sarà la “Notte dei fiori”, con musica, mostre, musei, negozi e bar aperti tutta la notte; domenica sono infine in programma i giochi per i bambini e, alle ore 21, con la partecipazione straordinaria dei Cristi Infiorati di Artena, la solenne processione del Sacro Cuore di Gesù sui tappeti infiorati che darà a tutti l’appuntamento al prossimo anno.Dal Lazio alle Marche, il 30 giugno e il 1 luglio la città del tartufo tornerà indietro al tempo dell’Antica Roma: con la rievocazione storica “Domus Romana – Storia d’Amore tra Mito e Realtà”, Sant’Angelo in Vado proporrà una due giorni tra banchetti luculliani, combattimenti, accampamenti e riti solenni. Teatro dell’evento sarà la Domus del Mito, il più importante ritrovamento archeologico degli ultimi 50 anni situato nel territorio del comune in provincia di Pesaro e Urbino, l’antica Tiphernum Metaurense: la trama parla d’amore ed una coinvolgente rappresentazione teatrale ne metterà in scena le emozioni alle ore 20 di sabato 30 giugno; nella stessa serata è in programma “A cena con Bacco ed Apollo”, un banchetto conviviale con menù del periodo imperiale, realizzato secondo le ricette del tempo. Per tutto il week end speciali menù a base di tartufo saranno proposti nei locali del territorio, mentre a chiudere la festa la sera di domenica sarà lo spegnimento del braciere con il fuoco sacro di Tiphernum Metaurense. A pochi chilometri di distanza, invece, la tradizione gastronomica si fonderà con quella letteraria: in occasione dei 200 anni de “L’infinito”, Recanati proporrà il 30 giugno degli assaggi d’autore curati da famosi chef e vignaioli a due passi dalla statua di Leopardi. Sarà possibile gustare il classico stoccafisso all’anconetana, un’innovativa lasagna 2.0, l’insalata di coniglio in porchetta, il sandwich di pollo in potacchio e persino la variante gluten free dell’oliva all’ascolana; il tutto in un contesto unico, l’atrio del palazzo comunale della cittadina in provincia di Macerata, famosa in tutto il mondo per aver dato i natali al “giovane favoloso”.