Parchi divertimento: Gardaland inaugura Legoland Water Park

E’ stato inaugurato oggi l’attesissimo LEGOLAND® Water Park Gardaland, il primo parco acquatico interamente tematizzato LEGO® in Europa e il quinto nel mondo. “Fino ad ora bisognava andare in Malesia o negli Stato Uniti per trovare qualcosa di simile, adesso basta venire a Gardaland per immergersi in questo colorato mondo d’acqua dove divertirsi sugli scivoli e liberare la propria fantasia costruendo con i mattoncini LEGO”, ha dichiarato Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato del parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. All'interno della nuova area, realizzata con un investimento da 20 milioni di euro, è possibile salire a bordo degli scivoli e scoprire i tantissimi giochi a tema LEGO presenti: dal LEGO River Adventure, un corso d’acqua che attraversa il Parco Acquatico e che si può percorrere a bordo di gommoni personalizzabili con grandi e morbidi mattoncini LEGO galleggianti, al Beach Party con i suoi 7 scivoli e il grande secchio che a sorpresa riversa una cascata d’acqua sui bambini, passando per Jungle Adventures, con scivoli adatti a tutta la famiglia. A LEGO Creation Island si può costruire la propria barca con i mattoncini LEGO, decorare un grande castello di sabbia o utilizzare grandi blocchi morbidi per costruire muri giganti, mentre per i più piccoli c’è DUPLO® Splash, un’attrazione in cui approcciarsi per la prima volta agli scivoli e imparare attraverso il gioco. Ecco alcuni dei numeri di LEGOLAND Water Park Gardaland: dai quasi 1.400 metri cubi d’acqua contenuti nelle vasche delle attrazioni ai 344 Metri di lunghezza totale degli scivoli di Jungle Adventure passando per i 1.500 litri d’acqua del secchio posizionato sulla cima del Beach Party fino ad arrivare ai ben 4 milioni e 900mila mattoncini LEGO utilizzati per realizzare i monumenti della Miniland, l’ampia area nella quale sono stati riprodotti in scala 1:20 i monumenti e i simboli più iconici del territorio italiano - dalla Basilica di San Marco a Venezia al Colosseo passando per la cattedrale di San Pietro. Gardaland Park è tutti i giorni dalle 10:00 alle 23:00, mentre LEGOLAND Water Park Gardaland dalle 11:00 alle 19:00 e dal 3 luglio aprirà alle ore 10:00.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Giugno 2021, 15:12

