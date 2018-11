â€‹Palombara Sabina, Chianni e Serrapetrona aprono le porte nel fine settimana delle sagre

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vino, olio extravergine d’oliva, delizie della tradizione e carni di cinghiale. Sapori forti e genuini da gustare in location d’eccezione. E’ quanto propone, nel prossimo weekend, il “menù” delle sagre sparse lungo lo Stivale.E’ il caso di Palombara Sabina (Roma), dove il Dio del vino darà il benvenuto ai visitatori nelle magiche atmosfere del Castello Savelli. Domenica 18 novembre l’antica fortezza risalente all’XIII Secolo tornerà a trasformarsi in una cantina dal fascino unico con “Il Giorno di Bacco”, l’evento che celebrerà le perle della produzione vinicola e gastronomica locale. I partecipanti potranno intraprendere un percorso di bicchiere in bicchiere fra gli ampi saloni, gli affreschi e le antiche statue greche; ad affiancare i migliori vini del Centro Italia e non solo ci sarà anche un ricchissimo menù basato sulle migliori ricette del territorio, per vivere un’esperienza sensoriale a 360 gradi. Anche sul fronte dell’intrattenimento non mancheranno le sorprese, con una street band che si esibirà nel giardino pensile del Castello e laboratori che svilupperanno la manualità dei bambini attraverso la realizzazione di oggetti in argilla, la preparazione della pasta e della carta profumata; ci sarà spazio anche per le visite guidate al borgo medievale e al Castello e per gli spettacoli per bambini con le bolle di sapone, la magica statua vivente e le fate luminose. L’ingresso sarà libero e ai camperisti sarà riservata, già dal sabato pomeriggio un’area dedicata, adiacente il piazzale del Campo Sportivo.Sarà festa anche in Toscana, nel borgo di Chianni che con la Sagra del cinghiale metterà in mostra il meglio della propria cucina contadina. L’appuntamento è fissato dal 15 al 18 novembre con le massaie del posto pronte a cucinare le sue parti più nobili proponendole in salsa, con funghi e polenta, in umido e arrosto. Tra una portata e l’altra, si potranno visitare le mostre fotografiche allestite per l’occasione e percorrere le vie più belle del paese alla scoperta dell'artigianato e delle tradizioni; sarà insomma un modo divertente e originale per gustare odori, sapori e tradizioni uniche in un bel borgo circondato da alcuni fra i centri più famosi della regione come Volterra, Pisa, Livorno, Firenze, Siena e San Gimignano.Spostandosi nelle Marche, varrà la pena visitare il 18 novembre il paese di Serrapetrona in occasione di “Appassimenti aperti”, manifestazione giunta alla 12esima edizione. Al centro di tutto ci sarà la Vernaccia Nera, noto vitigno autoctono, insieme agli appassimenti, stanze che tramandano l’antica tradizione di mettere ad appassire le uve per mesi prima di procedere alla loro lavorazione: qui, dove l’uva riposa raccolta in cassette o appesa a formare suggestive “pareti di grappoli”, i produttori racconteranno i segreti di uno dei vini più difficili da produrre. Un servizio navetta gratuito condurrà i più curiosi alla scoperta delle cantine che oggi hanno rinnovato, integrandola con le tecniche più innovative, un’usanza portata avanti per tanti secoli dalla civiltà contadina.Restando infine nelle Marche, a Serra de’ Conti (Ancona) fervono i preparativi per la Festa della cicerchia: dal 23 al 25 novembre la regina dei legumi poveri sarà celebrata in tantissime ricette e con un ricco programma di spettacoli folcloristici e musicali, nello splendido centro storico di impianto duecentesco.