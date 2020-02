Oroscopo del week end di Paolo Fox: torna il sereno per il Leone, Capricorno ancora carico di tensioni

Venerdì 7 Febbraio 2020, 12:42

anche persi è occupato delleo per tutti i segni dello zodiaco. Amore, fortuna e lavoro segno per segno per raccontare come saranno le giornate di sabato e domenica per tutti. Ecco nel dettaglio le previsioni:Recupero in amore grazie alla Luna e Venere favorevoli, in questo fine settimana si riscopre la passione, Novità sul lavoro, migliora la situazione e arrivano buone notizie.. Week end intrigante per l'amore che potrebbe portare anche dei colpi di fulmine ai più giovani. In generale si potranno fare incontri importanti. Buone occasioni in arrivo sul lavoro.Momento positivo per l'amore che sarà intrigante nel fine settmana. Arrenzione alle discussioni sul lavoro, anche se ne uscirete vincenti.Momento dissonante per l'amore, se c'è qualcosa che non va è meglio parlarne. Probabili tensioni con qualcuno dell’Ariete o del Cancro. Tensioni anche sul lavoro.Se ci sono state incomprensioni o una crisi, in questo momento si recupera in amore. Sul lavoro ci saranno iniziative interessanti e qualcuno potrebbe anche recuperare del denaro.Giornate positive, non ci sono più le tensioni dei giorni scorsi. Cercate di circondarci di persone amiche e allentate la tensione sul lavoro.. L’amore può vivere una fase molto piacevole: lasciatevi andare. Sul lavoro dovete osare di più, una mossa vincente potrebbe portare grandi soddisfazioni.Cercate di farvi scivolare le cose addosso e non raccogliete le provocazioni. Cercate di dedicarvi di più al vostro partner e cercate di essere più ottimisti sul lavoro.Potrebbe tornare protagonista un amore con una persona che arriva dal passato. Insoddisfazioni, invece sul lavoro, qualcuno potrebbe pensare di voler cambiare rotta.Cercate di evitare discussioni inutili in amore in questo fine settimana per evitare ulteriori complicazioni. Sul lavoro siete troppo ansiosi.. La luna in opposizione porta polemiche in amore. Sul lavoro cercate di non mettervi contro qualcuno che invece potrebbe darvi una mano.Week end buono per l'amore, soprattutto per chi vuole portare avanti dei progetti di coppia. Le decisioni che prendete in questo momento sul lavoro potrebbero essere importanti per il vostro futuro.