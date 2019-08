Oroscopo, settimana piena di energie per Leone e Gemelli, Acquario ancora sotto tono: le previsioni di Paolo Fox

Lunedì 12 Agosto 2019, 16:40

non si ferma nemmeno nella settimana di Ferragosto. Ci sono segni che a partire dalle prossime ore vivranno momenti di grande gioia e relax, mentre altri meno fortunati risentiranno dei cambiamenti dellein corso e potrebbero essere piuttosto nervosi o irrequieti. Ecco quali sono le: La settimana inizia con un buon carico di energia. Se volete potete fare delle richieste sul lavoro.Le situazioni che potrebbero creare imbarazzo in amore sarebbe bene vengano eliminate entro la fine della prossima settimana per evitare tenzioni.: La settimana parte bene, ci sarà buona energia sul lavoro e in amore potreste ritrovarvi a vivere piacevolissime situazioni.Avete bisogno di un po' di riposo. Questa settimana ci saranno buone notizia sia in amore che sul lavoro.: I nati sotto il segno del leone si dovranno preparare al meglio a importanti chiamate di lavoro. In amore sarebbe meglio essere meno esigenti.: Questa settimana Venere sarà in ottimo aspetto, questo significa che agli occhi degli altri sarete sensuali e irresistibili.: Arriveranno presto belle soddisfazioni lavorative, bisogna avere ancora pazienza e un po' di fiducia.La settimana parte bene, attenzione però all'amore perché potrebbe subire degli scossoni improvvisi.: Sarà una settimana fortunata per l'amore. Presto qualcuno di speciale busserà alla vostra porta, dovrete essere pronti ad accoglierlo.: Energia positiva per chi sta in coppia. Questa settimana approfittatene per dedicarvi all'amore.: I nati sotto il segno dell'Acquario devono recuperare un po' di energia, si sentono demotivati e affaticati. Occorre avere ancora un po' di pazienza.: Buone stelle per questa settimana per il lavoro, mentre in amore è meglio non essere troppo azzardati.