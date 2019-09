Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni del weekend segno per segno. Bilancia, via alle spese folli

Venerdì 27 Settembre 2019, 16:16

Questola luna di sposta in Bilancia.ha fatto le sue previsionisegno per segno, preannunciando un fine settimana interessante per la Bilancia e altri segni, mentre altri soffriranno un po' il cambiamento dei pianeti. Ecco nello specifico cosa succederà ai varin questa fine di settembre.. Srete bellicosi, sarà un fine settimana lavorativo ma che lascerà poco spazio alla traquillità. Attenzione a non riversare le tensioni nella coppia.. Nel fine settimana sarete un po' distratti, alcuni potrebbero avere le idee confuse e questo genererà qualche rallentamento per quanto riguarda le incombenze pratiche.. Godrete di un clima di serenità e spensieratezza, ci sarà qualche noia lavorativa nella giornata di sabato, ma si risolverà tutto senza troppa fatica.Venere è dissonante, ci saranno incomprensioni e piccoli diverbi nel fine settimana, soprattutto nella giornata di domenica. Cercate di mantenere la calma.Siete stanchi dopo una settimana pesante ma molto gratificante, nel week end avrete più chiare le future mete da raggiungere in ambito lavorativo.State attraversando un periodo di fiacca, soprattutto dal punto di vista professionale, tenete duro ancora qualche mese.Dedicherete il fine settimana allo shopping, avete bisogno di distrarvi e vista la vostra indole potrete lasciarvi andare a spese folli.Questo è un periodo che vi sta mettendo alla prova, ma nel weekend potrete godervi il meritato riposo, rilassarvi e staccare la spina dai problemi.Sarà un fine settimana che scorrerà liscio, approfittate per dedicarvi ai vostri hobby e godere del tempo libero.Potrebbero nascere dei problemi in famiglia per i nati sotto questo segno, sarete chiamati a risolvere una questione spinosa.Nel week potreste avere molte spese legate alla casa, cercate di non perdere il controllo.Non è un periodo troppo rilassato per i pesci, per questo potreste dire qualche bugia per salvarvi in calcio d'angolo, ma attenzione che non semrpre si è credibili.