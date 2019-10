Oroscopo di Paolo Fox, settimana di passione per lo Scorpione, il Leone recupera in amore. Tensioni per l'Acquario

OROSCOPO PAOLO FOX SETTIMANA ULTIMA DI OTTOBRE

Lunedì 28 Ottobre 2019, 13:45

. Lei delle stelle per questa settimana le dà, come sempre. L'astrologo ha analizzato segno per segno indicando come sarà la fortuna, il lavoro e l'amore per i vari elementi dello. Ecco le previsioni dell'per il periodo che va dal 28 ottobre al 3 novembre.Momento positivo per l'amore, evitate però di fare polemiche. Buone notizie anche per il lavoro dove inizierà una fase di rilancio.Tenete a bada il nervosismo in questa settimana, gli alti e bassi si faranno sentire anche in amore. Preoccupazioni sul lavoro, ma molte cose si risolveranno.Ci sono dubbi in amore, sei preso da altri pensieri e questo fa male alle tue relazioni. Sul lavoro dovrai aspettare la fine dell'anno per risolvere i problemi che ti angosciano.Passione alle stelle, se qualcuno ti interessa fatti avanti. Periodo buono anche per chi è in coppia. Fate attenzione alle spese.Recupero in amore, siete interessati a nuovi incontri. Occhio anche alle spese e cerca di tenerti lontano dalle polemiche.Ci saranno delle tensioni in amore, ma saranno superabili. Cercate di ritrovare l'armonia di coppia. Sul lavoro indecisioni e contrattemp potrebbero rendere le cose difficili.. Favorite le relazioni di coppia, ora è il momento di fare progetti per il futuro senza farvi spaventare dalle incomprensioni. Tensioni sul lavoro.Periodo fortunato per chi vuole fare nuovi incontri, metre chi è in coppia riscopre la passione e fa importanti progetti per il fututo.Venere favorisce l'amore, hai voglia di amare. Soluzioni in arrivo sul lavoro dove ultimamente è nato qualche problema. Periodo positivo per fare delle richieste.Incontri interessanti in vista per i single, mentre chi è in coppia ritrova la serenità. Momento fortunato per il lavoro, soprattutto per i nuovi progetti.Avete le idee poco chiare in amore, cercate di risolvere qualche problema nato nelle ultime settimane, mentre sul lavoro ci sono cambiamenti in vista.. Siete molto agitati in amore. Non tirate fuori cose dal passato che potrebbero creare ulteriori tensioni. Ancora qualche piccolo problema sul lavoro, dovete avere pazienza.