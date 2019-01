l'oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio. Nel consueto appuntamento televisivo con Mezzogiorno in Famiglia, infatti, è stata stilata la classifica dei segni zodiacali. Sul podio dell'Oroscopo che va dal 28 gennaio al 3 febbraio il Sagittario, Leone e l'Acquario. Fanalino di coda, invece, la Vergine. Leggi tutto su ogni segno zodiacale. Su Leggo.it didella settimana dal

OROSCOPO PAOLO FOX - CLASSIFICA DEI SEGNI

12 – Vergine

Qualche titubanza per il segno della Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, che però avrà un febbraio eccezionale. Questa è una settimana di tormento, tranquilli perché poi si migliora parecchio. In questo periodo farete molte cose e dunque ci sarà molto stress, attenzione dunque a non litigare con qualcuno. Anche chi ha una grande storia d’amore potrebbe non aver fatto tutto quello che poteva. Fino a giovedì le cose saranno calanti, poi invece si risale. Non perdetevi d’animo perché il 2019 sarà un anno bellissimo e con un grande oroscopo. Attenzione a mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio. Da febbraio enorme recupero.



11 – Scorpione

Questo periodo vi porta ad essere arrabbiati perché non sapete cosa fare nel prossimo futuro. Alcune situazioni potrebbero cambiare o forse siete voi a cercare di cambiarle, ma ancora siete bloccati. Quando ci sono troppo ostacoli vi sentite giù di corda e penserete di aver perso tempo. Per fortuna, però, febbraio sarà un mese tranquillo, specialmente la seconda metà. Cercate, per ora, di non agitare troppo le acque, sia in famiglia che nel lavoro. Dovrete mantenere sotto controllo il nervosismo. Venerdì 1 e sabato 2 febbraio sono giornate di recupero in una settimana d’attesa.



10 – Capricorno

Marte è dissonante e quindi il segno del Capricorno non vivrà la sua migliore settimana. A febbraio Venere raggiungerà però il Capricorno e quindi inizieranno dei miglioramenti nel lavoro, nella famiglia, ma specialmente nell’amore. Persino i più rigidi riusciranno ad ammorbidirsi. Con questo oroscopo importante, il prossimo mese riuscirete anche a trovare una soluzione a molti problemi. Chi è in bilico e in dubbio con una relazione, prenderà una decisione netta. Le storie più titubanti, invece, avranno un taglio.



9 – Pesci

Il segno dei Pesci non ha vissuto un grande gennaio, ma ora è il tempo di rifarsi. In questi giorni c’è del disagio emotivo, bisogna quindi cercare di andare oltre e accettare se stessi. Ci sono dei conflitti interiori da superare. Se qualcuno è rimasto troppo in silenzio per accontentare altre persone, ora è il momento di farsi sentire e spingere le relazioni d’amore. Venerdì 1 e sabato 2 febbraio giornate più interessanti.



8 – Cancro

Parecchi del Cancro stanno vivendo un periodo molto particolare. Chi ha dei dubbi in amore a febbraio dovrà chiarirsi. Dal nuovo mese L’oroscopo non permette più di lasciare troppo spazio alle titubanze. Da venerdì 1 febbraio inizia un periodo di risoluzione. Se ci sono dei conflitti, sia in amore che in amicizia, da febbraio dovrà risolverli. Venerdì 1 e sabato 2 evitate di prendere decisioni avventate.



7 – Toro

Farete delle scelte clamorose nei prossimi mesi, ma dovrete farle utilizzando la testa, specialmente nel lavoro. Rispetto allo scorso anno le cose vanno già molto meglio, anche se comunque qualche piccolo problema potrebbe restare. L’oroscopo è chiaro per l’inizio del mese: venerdì 1 e sabato 2 febbraio sono delle giornate belle per amore.



6-Gemelli

Gennaio è finito e questo per i Gemelli è positivo. Sono stati giorni molto difficili, fatti di conflitti e di ritardi in merito ad alcuni progetti. Da febbraio, però, c’è già un bell’oroscopo e le cose miglioreranno. Il 2019, comunque, è un anno con Giove in opposizione e dunque si farà un po’ di fatica. Mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio sono ancora giornate

sottotono, ma poi si recupera. Si consiglia di avere un po’ di cautela.



5 – Bilancia

Mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio saranno giornate interessanti. Il consiglio di questo oroscopo è di fare chiarezza in amore. C’è chi ha dei punti di riferimento un po’ vacillanti, di conseguenza dovete capire cosa fare. Nel lavoro l’insofferenza potrebbe crescere, fino a marzo ci saranno poche novità in questo ambito. Cercate di essere cauti. Domenica 3 febbraio è la giornata migliore per amare.



4 – Ariete

In questi giorni c’è qualcosa che brilla nella vostra vita, forse anche un sentimento. Martedì 29 e mercoledì 30 gennaio sono giornate rivelatrici, mi raccomando godetevi l’attimo. Questo è un anno che concede soddisfazioni a rate: arriveranno ma saranno molto saltuarie. Alcuni potrebbero rivedere alcune situazioni lavorative, in miglioramento per la primavera. Attenzione venerdì 1 e sabato 2 febbraio per quanto riguarda la salute. Domenica 3 febbraio rilassatevi.

OROSCOPO PAOLO FOX SETTIMANA 27 GENNAIO - 3 FEBBRAIO IL PODIO DEI SEGNI

3 – Leone

Questo è un momento in cui potranno arrivare nuove grandi occasioni, in un anno in cui l’oroscopo vi vede protagonisti della scena. Le cose belle, però, giungono per chi si mette in gioco e rischia. Guardatevi intorno, perché ogni cosa potrà essere usata a vostro vantaggio. Grande successo personale.



2 – Acquario

L’Acquario torna a essere positivo e guardare con ottimismo la vita. Questo p un grande momento per vivere le emozioni e per accettare il tempo che passa. Mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio sono giornate importanti. I sentimenti sono sotto pressione ma vi libererete presto, ci sono 2 mesi di tempo per scelte di interesse. Domenica 3 febbraio la luna sarà nel segno dunque ottima giornata. Attenzione all’arrivo di Urano, che nei prossimi mesi del 2019 rivoluzionerà la vostra vita.



1 – Sagittario

C’è un cielo fantastico e le giornate saranno interessanti. In generale il 2019 è un anno molto importante sotto il profilo delle vittorie e dei sentimenti. Questo è un grande oroscopo con un grande periodo. Capiteranno molte occasioni e bisognerà scegliere quale sfruttare. Domenica 3 febbraio avrete un’ottima energia. La metà della settimana è la parte migliore, sfruttate questo periodo meraviglioso