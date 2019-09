Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni della settimana fino a venerdì 27: Gemelli, qualcosa si muove. Bene il Leone

Lunedì 23 Settembre 2019, 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laè appena iniziata e il consueto appuntamento televisivo decon ha decretato ipiù fortunati e quelli più sottotono. Eccoche va da oggi, lunedì 23, fino a venerdì 27. In pole position troviamo il Sagittario, mentre fanalino di coda è lo scorpione, che si posiziona al dodicesimo posto.La settimana è pesante perché ci sono molte cose a cui pensare e lo stress è alto. Ottobre però sarà un mese di recupero.Si parte con un po' di disagio, legato soprattutto al lavoro e c'è voglia di liberarsi di qualche rompiscatole.Tante idee, ma una situazione non proprio idilliaca per metterle in pratica. Tocca essere un po' pazienti e aggiustare le cose.Difficile raggiungere la vetta e il traguardo prefissato per colpa di Saturno. Bisogna farsi scivolare le cose addosso, non essere permalosi come al solito.Quando non vi sentite amati state male, avete bisogno di persone solide al vostro fianco. Ottobre promette grandi cambiamenti.Settimana di transizione: non succede niente di nuovo anche se siete molto frenetici.Tutto quello che arriva è buono e niente panico per un progetto non andato in porto.Le cose andranno bene, ma è necessario un bagno di umiltà di tanto in tanto.Per ora qualche ostacolo di troppo per portare a termine i progetti. Nel 2020 ci sarà un ottimo cielo per le relazioni.Qualcosa si muove perché sta per finire l’opposizione di Giove. Dovete curare un po’ la forma fisica.Preparatevi a un 2020 di grande recupero. Adesso è un periodo preparatorio e di progettazione. Avete un 2020 molto importante e di recupero. In questi giorni dovete farvi due conti.Presto arriveranno risultati e qualche soldo in più. Le risposte stanno già cominciando ad arrivare.