Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni per il week-end segno per segno. Vergine e Bilancia a rischio tensioni

Venerdì 16 Agosto 2019, 13:02

parla di unche sarà altalenante per alcuni segni mentre altri faranno brillare tutte le stelle del loro firmamento. Passato Ferragosto per molti questo sarà l'ultimo fine settimana di vacanza in attesa di riprendere tutte le attività. Ecco cosa dicono le stelle a riguardo, segno per segno.Dopo le incertezze dei giorni scorsi, finalmente ti senti più sicuro. Approfitta per recuperare l'amore e placare dei dissapori, se pensi valga la pena puoi superare ogni ostacolo.Inizia una fase di recupero a partire da questo week end. Non vi innervosite, le cose cambieranno a breve e arriveranno anche molte soddisfazioni.Prudenza questo weekend per i discorsi da affrontare in amore e in famiglia, arriverà però l'energia necessaria. Nelle storie recenti ci sarà da capire quale valore hanno.Ci sono ancora rallentamenti e problemi per quanto riguarda il lavoro. Cerca allora di puntare maggiormente sull’amore e sulla famiglia specie in questo weekend.Le stelle sono dalla tua parte e ti aiuteranno a risolvere alcuni problemi anche a livello sentimentale, non siate però troppo presuntuosi.Nel week end bisognerà prestare attenzione a non far scaturire delle tensioni. Cercate di limitarvi a fare lo stretto indispensabile.Siate prudenti nel fine settimana, in questi due giorni sei teso e nervoso, forse a causa di problemi o delusioni sul lavoro.Giornata positiva, di recupero sia in amore che in ambito professionale. Guardate con maggiore ottimismo al futuro.Nel week end dovrete essere prudenti, qualunque cosa facciate, anche nel rapporto con gli altri perché possono nascere facilmente incomprensioni.. Siete molto duri e decisi, per questo raramente tornate sui vostri passi, ma se ci sono state delle rotture, questo weekend potreste non essere così convinti.Inizia una fase di recupero di energie per affrontare problemi economici e sul lavoro. In amore dovrete avere ancora un po' di pazienza.Fino a fine agosto sarà una fase di transito, aspettate a prendere decisioni definitive, potrebbero esserci molto cambiamenti e anche delle rotture.