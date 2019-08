Oroscopo di Paolo Fox, tutti i segni. Ariete, emozioni in arrivo. Leone, grande energia

Venerdì 9 Agosto 2019, 19:34

Tornano le previsioni dell’per il fine settimana didi domani 10 agosto. Momento molto positivo per i nati sotto al segno dell'Ariete e Toro, con il Capricorno che domenica avrà la luna a favore. Ecco le previsioni segno per segno.ARIETE: Dopo una settimana pigra arrivano le emozioni. Il periodo è positivo e i nati sotto questo segno possono anche decidere di chiudere una storia che non li soddisfa più. Mancano le certezze, ma qualcuno arriverà in soccorsoGEMELLI: In cerca di maggiore stabilità e solidità dal punto di visto affettivo, i problemi potrebbero arrivare dal lavoro con più complicazioni del previsto. Qualche piccola tensione nella giornata di sabato.CANCRO: C’è molta tensione e negli ultimi tempi gran parte dei progetti sono stati rimasti fermi, con le coppie più stabili che dovranno affrontare alcune problematiche. Nella seconda parte del mese incontri positivi con persone nate sotto il segno della Vergine e dei Pesci.TORO: L’inizio del mese è stato segnato da incertezze e perplessità e dopo il calo di forma di metà settimana si avrà la possibilità di recuperare nel fine settimana. Tenetevi lontano dalle persone che provocano dissensi.LEONE: Un periodo di grande energia. Se ci sono stati screzi con persone nate sotto il segno dei Gemelli o dei Pesci, bisogna cercare di dirimerli.VERGINE: Cerca chiarezza e impone regole anche agli altri. Se si è impegnati in un’attività in proprio, potrebbe essere fonte di stress. Attenzione a chi cerca di approfittarsi.BILANCIA: Il giorno giusto per parlare è la domenica, meglio evitare il sabato. Un po’ stress nel weekend per le coppie che recentemente hanno avuto qualche problematica. Rapporti molti intensi con Leone e Scorpione.SCORPIONE: Dopo una prima parte di agosto faticosa e complessa, nel weekend arriva il meritato riposo. Ci potrebbe essere qualche attrito in famiglia, mentre un’attenzione particolare la merita la forma fisica.SAGGITTARIO: In un periodo di grande agitazione c’è la possibilità di recuperare energia positiva. In amore vince chi si lascia andare. Un cambiamento voluto dal destino potrebbe permettere di esplorare possibilità mai prese in considerazione.CAPRICORNO: Domenica la luna sarà nel segno. Fine settimana positiva e in crescendo, anche se dal punto di vista sentimentale continuano le perplessità nate negli ultimi mesi.ACQUARIO: Un periodo di pianeti opposti e quindi di molte contraddizioni. Rimandare le discussioni dato che in questi giorni potrebbe non esserci la perfetta forma fisica. Bisognerà fare i conti con una realtà diversa da quella immaginata.PESCI: Stelle in conflitto, ora bisogna riposare e pensare ai progetti futuri. Qualcuno vi nasconde qualcosa, mentre bisogna fare attenzione alla chiarezza nei rapporti con Gemelli e Sagittario.