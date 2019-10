Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni della settimana per tutti i segni: Scorpione, Cancro e Vergine baciati dalle stelle

Lunedì 7 Ottobre 2019, 15:44

L'didella. Ecco le previsioni per tutti i segni dello zodiaco: dai più fortunati a quelli che avranno sette giorni un po' più complicati. Scorpione, Cancro e Vergine quelli baciati dalle stelle, mentre Sagittario, Acquario e Toro sono in fondo alla classifica. Leggi qui la classifica.La Luna è favorevole, oggi e domani siete un po’ arrugginiti ma tra mercoledì e venerdì potrete strapazzare d’amore le persone che amate. Potreste anche risolvere un problema su come recuperare soldi e forma fisica.Venere da oggi è favorevole, anche Mercurio lo è. Potrete avere una chiamata e qualche soldino in più. Potreste concludere un buon accordo e un buon affare, è un grande cielo.Per quanto riguarda i rapporti con gli altri questo oroscopo è ottimale, via libera all’amore e la chiarezza.Non ci sono grandi novità ma è importante rivalutare l’amore, se avete difficoltà nel lavoro magari potreste consolidare un rapporto.Settimana che lascia a desiderare ma sono stelle importanti per sbloccare trattative e questioni di carattere economico.Siete molto saggi e in questi giorni avete un bellissimo cielo, anche per i sentimenti. Attenzione alle collaborazioni perché vorreste fare delle cose ma dovete fare altro e vi dovete adattare.La competizione per voi è un’arma a doppio taglio. La competizione però comporta stress. Voi spesso osservate quelli che vi circondano, ma avendo questa costante tensione, potrete vivere dei momenti difficili.Da domani Venere inizia un buon transito, mettetevi in gioco. Preparatevi a vincere delle sfide, se avete avuto un calo tra mercoledì e venerdì potrebbe venirvi in mente una idea importante.Dovete fare attenzione ai rapporti con gli altri, settimana di recupero per i sentimenti.Avete per tre giorni la luna dissonante e c’è un grande caos. Tra martedì e venerdì ci saranno stanchezza e intolleranza. Se dovrete fare delle scelte importanti sarà meglio farle oggi e domani. Bene l’amore, per una settimana non spettacolare ma attenzione alla forma fisica.Siete un po’ stanchi e avete avuto una estate pesante e siete sotto pressione. Mettete in discussione scelte e siete polemici, non vi va bene nulla, vi consiglio di essere cauti e se vi sentite bloccati è normale, attenzione in amore.In queste settimane metteranno sotto torchio tutti quelli che gli stanno attorno. Dovrete controllare anche le finanze perché se c’è un problema è probabile che dobbiate affrontare qualche rallentamento.